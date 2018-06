ESC 2019: Kontroverse um israelischen Austragungsort

Entscheidung muss bis September gefallen sein - vor 1 Stunde

TEL AVIV - Viele Israelis feierten im Mai ausgelassen den ESC-Sieg von Sängerin Netta. Doch nur wenige Wochen später herrscht Katerstimmung im Heiligen Land. Jerusalem als Austragungsort steht in Frage - aber auch Israel als Gastgeber.

Die Sängerin Netta aus Israel freut sich beim Finale des 63. Eurovision Song Contest über ihren Sieg. Über den Austragungsort für den Eurovision Song Contest 2019 in Israel soll nach einem Bieterwettbewerb im September Gewissheit herrschen. © Jörg Carstensen/dpa

Nach dem Sieg der israelischen Sängerin Netta Barzilai beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai gratulierte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf Twitter: "Netta, du bist ein echter Schatz. (...) Nächstes Jahr in Jerusalem!" Für den israelischen Regierungschef war klar: 2019 wird der Wettbewerb in Jerusalem stattfinden - der Stadt, die Israel als seine Hauptstadt ansieht und um die sich Israelis und Palästinenser seit Jahrzehnten streiten.

Doch nur rund sechs Wochen nach Nettas Sieg ist nicht nur Jerusalem als Austragungsort unsicher - auch Israel als Gastgeberland. Es geht um die politische Situation vor Ort und um einen Streit um den Fernsehsender Kan, der die Veranstaltung letztlich auch für Millionen Zuschauer weltweit ausstrahlen soll.

Jerusalem ist ein zentraler Streitpunkt im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Israel hat den Ostteil der Stadt 1967 im Sechstagekrieg erobert. Die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem dagegen als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat Palästina.

Die Stimmung im Heiligen Land ist aktuell besonders aufgeheizt, seit US-Präsident Donald Trump im Dezember Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt hat. Im Mai verlegte die Regierung die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. An dem Tag töteten israelische Soldaten bei teilweise gewaltsamen Protesten an der Gaza-Grenze 60 Palästinenser.

Nach Medienberichten befürchtet die veranstaltende Europäische Rundfunkunion eine Politisierung des Wettbewerbs in Israel. Dabei fand der Wettbewerb bereits 1999 in Jerusalem statt, ein Jahr nach dem letzten Sieg Israels beim Eurovision Song Contest (ESC).

Doch Israel hat erst vor drei Wochen eine PR-Schlappe erlitten, als ein WM-Testspiel der argentinischen Nationalmannschaft in Jerusalem platzte. Argentinien hatte nach palästinensischen Protesten gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der Juden und Muslimen gleichermaßen heiligen Stadt das Spiel abgesagt.

Israelische Oppositionspolitiker machten damals die rechtsorientierte Kulturministerin Miri Regev für die Absage verantwortlich, weil das Spiel auf ihr Drängen hin von der Küstenstadt Haifa nach Jerusalem verlegt worden war.

