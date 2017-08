Ex-Puma-Chef eröffnet Museum in Südafrika

Jochen Zeitz startet in Kapstadt ein Mega-Projekt für die Kunst des Kontinents, doch es gibt auch Kritik - vor 1 Stunde

KAPSTADT - In Kapstadt eröffnet ein Museum für zeitgenössische afrikanische Kunst. Es soll eine der größten Kultureinrichtungen des Kontinents werden. Hinter der Idee steckt ein deutscher Afrikaliebhaber: Ex-Puma-Chef Jochen Zeitz.

Jochen Zeitz vor einem Entwurf seines Museums. © Foto: Kristin Palitza/dpa



Was haben Turnschuhe und zeitgenössische afrikanische Kunst gemeinsam? Die Antwort ist er: Jochen Zeitz, ehemaliger Geschäftsführer von Puma, Afrikaliebhaber und Kunstmäzen. In Kapstadt wird der deutsche Unternehmer in wenigen Wochen das bislang größte Museum eröffnen, in dem afrikanische Künstler im Mittelpunkt stehen.

Allerdings: Das ambitionierte Projekt ist nicht unumstritten. Es befindet sich im Kapstadter Hafenviertel "Waterfront", das weit mehr ist als eine Anlaufstelle für Industrieschiffe: Touristenmagnet, Vergnügungsviertel, Einkaufsparadies – und demnächst auch Anziehungspunkt für Kunstliebhaber. Am 22. September eröffnet in einem historischen Getreidespeicher zwischen Containerschiffen und Souvenirläden das "Zeitz Museum für zeitgenössische afrikanische Kunst", kurz "Zeitz MOCCA".

Die jährlich 24 Millionen Besucher der "Waterfront" haben künftig die Chance, nebst Plastiken 80 verschiedene Galerien auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche anzusehen. Um zu dem Skulpturengarten auf dem Hochdach zu gelangen, müssen sie neun Stockwerke zurücklegen. "Ich hoffe, die Öffentlichkeit wird genauso umgehauen von den Kunstwerken sein wie ich, als ich sie das erste Mal sah", sagt Museumsgründer Zeitz.

Der Kern der Ausstellungsobjekte stammt aus Zeitz’ privater Kunstsammlung und ist eine Langzeit-Leihgabe an das Museum. "Ich liebe Afrika und hatte für viele Jahre ein Haus in Kenia. Meine Leidenschaft für den Kontinent wurde schon vor Jahrzehnten entfacht, hier und da kaufte ich immer wieder ein paar Kunstwerke." Die Idee, seine eigene Kollektion zu starten, kam dem damaligen Puma-Chef nach einem Treffen mit Mark Coetzee, dem künftigen Direktor des Zeitz-Museums.

Ihn traf er bei der Ausstellung "30 Americans", die erstmalig im großen Stil die Werke afroamerikanischer Künstler präsentierte. "Diese Show lieferte den zündenden Funken, um meine Passion für zeitgenössische Kunst aus Afrika und seiner Diaspora zu entfachen." Gemeinsam wollen Zeitz, Coetzee und die Betreiber der "Waterfront" aber nicht nur wohlhabende Touristen an Afrikas Südzipfel locken. Das Museum versteht sich als nichtkommerzielle Brücke zwischen den Kontinenten und Fördereinrichtung für Afrikas aufstrebende und bereits etablierte Künstler.

"Den unglaublich talentierten Künstlern aus Afrika wird schon zu lange die Möglichkeit vorenthalten, sich der Welt zu präsentierten. Wir glauben daran, dass diese wichtige Plattform den kreativen Stimmen des Kontinents die Chance gibt, ihre eigene Geschichte zu erzählen", so Zeitz. Laut David Green, Geschäftsführer des Vergnügungsviertels, ist das Museum für die "Freude aller Bewohner am Kontinent" geschaffen worden.

Doch gibt es – neben all den positiven Stimmen – einen zentralen Kritikpunkt an dem Projekt: Zeitz’ Herkunft. Wieso braucht es einen Deutschen, um afrikanische Kunst zu fördern, wollen Kritiker wissen. Für einige von ihnen hat das Museum einen kolonialen Beigeschmack. "Ich mag die Idee nicht, dass ein Ausländer Geld springen lässt und dafür als Retter der Kunstwelt gilt", zitiert die südafrikanische Sunday Times einen Kapstadter Galeriebesitzer.

Zeitz weist die Kritik zurück. "Ich denke, alle Projekte dieses Ausmaßes und dieser Einzigartigkeit werden von jenen begleitet, die etwas länger brauchen, um zu verstehen, was wir hier versuchen." Zeitz sieht sich als "Beschleuniger". Gemeinsam mit seinen Partnern will er dafür sorgen, "dass das Museum aufrecht dasteht. Damit erlauben wir dem Kontinent, seinen eigenen Dialog zu starten, Außenstehende zu inspirieren und afrikanischen Künstlern endlich die Bühne zu bieten, die sie verdienen".

MARKUS SCHÖNHERR (KNA)