Exzentrisches Künstler-Duo aus London

Weltweit gefeiert für provokante Werke: Das britische Duo Gilbert & George stellt im Neuen Museum in Nürnberg aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die beiden haben Kultstatus in der Kunstszene: Nach fast 50 Jahren statteten Gilbert & George (Jahrgang 1942/1943) Nürnberg wieder einmal einen Besuch ab. Das neue Museum zeigt eine Handvoll Arbeiten der beiden Stars.

Das Künstler-Duo Gilbert (rechts) und George im Neuen Museum Nürnberg. Foto: Günter Distler



Rebellen stellt man sich anders vor als diese freundlichen älteren Herren: Weiße Hemden tragen sie unter den Tweetanzügen in gedecktem Grün und Braun. Dazu Krawatten im identischen Design, aber in unterschiedlichen Farben. Man könnte sie für Zwillinge halten. Sind sie aber nicht, sondern Eheleute — und ein Gesamtkunstwerk.

"Wir sind zwei Menschen, aber ein Künstler", betont George mit wachen Augen hinter seiner Hornbrille beim Gespräch in der Nürnberger Ausstellung, wo nun vier Arbeiten im typischen Gilbert & George-Stil zu sehen sind: Mit Humor und Provokation wenden sie sich — bevorzugt im Hingucker-Großformat — Themen wie Religion, Rassismus, Sexualität und Identität zu. Und immer wieder tauchen sie selbst in ihren Bildwelten auf, sei es im Anzug oder mit heruntergelassener Hose. "Wir unterscheiden nicht zwischen Kunst und Leben", sagen sie. Beides teilen sie seit Jahrzehnten.

Seit Jahrzehnten wohnen sie im selben Haus mit Atelier im Londoner East End, und ihr Tagesablauf ist nachgerade militärisch streng geregelt: Frühstück um 7 mit Toast und Marmelade, Lunch um 11, um 18 Uhr Fernsehschauen, um 19.30 Uhr dann mit dem Bus ins türkische Restaurant. Jawohl, immer in dasselbe. "Dort essen wir seit 20 Jahren und zwar jeden Abend das gleiche und jeder von uns eine halbe Portion davon", sagt Gilbert. "Bis wir das Gericht nach Monaten satt haben, dann wählen wir ein neues", ergänzt George. Im Moment verspeisen die Herren Abend für Abend gegrillte Aubergine und Lammkoteletts. Zum Essen gehen sie übrigens immer außer Haus: "Wir haben in unserer Küche noch niemals auch nur ein Ei gekocht. Kochen ist Anti-Kunst", meint George.

Auf "Anti" setzen sie auch in ihren gerne Tabus brechenden Werken, wenden sich gegen Homophobie, Diskriminierung, Rassismus und Religion. Und gestehen der Kultur insgesamt eine große gesellschaftliche Wirkung zu: "Dass wir in der westlichen Welt frei und sicher sind, ist kein Verdienst der Politik, der Polizei oder der Kirche, sondern der Kultur. Sie liefert die Magna Carta des Zusammenlebens."

Skulpturen, die Gefühle haben

Vor fast fünf Jahrzehnten, im Jahr 1970, waren die beiden heute international gefeierten und vielfach ausgezeichneten Künstler schon einmal in Nürnberg — als "lebende Skulpturen" in der Kunsthalle. Das exzentrische Duo, das die Selbstinszenierung zu seinem Lebens- und Arbeitsmotto erkoren hat, erfand diese "living sculptures" in den 60ern. "Wir wollten keine Skulpturen aus Bronze oder Stein, sondern solche, die sprechen können, Gefühle haben und menschlich sind", sagt Gilbert, der kleinere von beiden. Filmaufnahmen aus Nürnberg von damals gibt es keine, aber ein Video der Performance aus späteren Jahren ist nun im Ausstellungsraum zu sehen.

Die jüngste Arbeit darin (die wie alle anderen aus der Sammlung von Kerstin Hiller und Helmut Schmelzer stammt) ist von 2016 und gehört zur "Beard"-Serie. Die Künstler erscheinen auf der riesigen Collage mit wuchernden blauen Bärten. "Um Gottes Willen, nein", antworten die glattrasierten Künstler auf die Frage, ob sie jemals selbst Bart getragen hätten. Aber das Motiv habe sie als erfurchtheischendes Attribut religiöser Autoritäten wie auch als stylishes Zeichen der jungen Generation interessiert: "Als wir Teenager waren, hättest du als Bartträger keinen Job in einer Cocktailbar bekommen. Heute bekommt man ohne Bart keinen Job", sagt George.

Über aktuelle Politik, genauer gesagt den Brexit wollen die Herren nicht reden. "Zu ausufernd" und nervig. Tag für Tag dasselbe Thema in Großbritannien. Nur soviel sagen sie dazu: London sei globaler als jede andere Stadt in Europa, das werde auch so bleiben. Und es gebe viele kleine Länder, die gut mit ihrer Eigenständigkeit zurecht kämen. . .

Das Image vom wilden Künstler haben die beiden optisch noch nie gepflegt. Im Gegenteil. Farbbespritzte Malerkittel würden sie wohl nur mit spitzen Fingern anfassen, geschweige denn anziehen. "Wir wollten die sauberen, perfekten Künstler sein", sagt George. Dazu gehört die passende Kleidung. Im diesem Falle: stets und immerzu ein tadellos sitzender Anzug. "Wir haben Sommer- und Winteranzüge, wir haben Arbeitsanzüge und wir haben Präsentations-Anzüge wie die, die wir heute hier in Nürnberg tragen", sagt Gilbert. Ein Spleen? Eher gute Erziehung und inzwischen längst ihr Markenzeichen. "Als junge Männer aus der Unterschicht lernten wir, dass man sich ordentlich kleidet, wenn man etwas Wichtiges vor hat", sagt George und erklärt: "Uns ist jeder Tag in unserem Leben wichtig. Also tragen wir auch jeden Tag Anzug."

