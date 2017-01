Fantasy Filmfest in Nürnberg

NÜRNBERG - Zum zweiten Mal locken am Wochenende die „White Nights“ ins Nürnberger Cinecittà. Zehn ausgewählte Streifen aus dem weiten Feld des Fantastischen Films stehen am 14. und 15. Januar auf dem Proramm.

Schauspielerin und Regisseurin Alice Lowe als Ruth in einer Szene aus ihrem Filmdebüt „Prevenge“. © Foto: Western Edge Pictures/Kaleidoscope Film



In dem amerikanischen Festivalbeitrag „The Night Watchmen“ tritt ein junger Nachtwächter seinen neuen Job in einem Gebäudekomplex an. Seine Kollegen empfangen ihn äußerst befremdlich und in der Nacht taucht auch noch ein Sarg in der Tiefgarage auf. Dem entsteigt ein Vampir im Clownsgewand, der mächtig Hunger hat. Das Programmheft verspricht eine unbekümmerte Splatter-Partygranate, getreu dem „White Nights“-Motto „Bitte nicht vom roten Schnee naschen“!

Nach seinem Überraschungserfolg mit der Vampirkomödie „5 Zimmer Küche Sarg“ legt der Neuseeländer Taika Waititi nach: In „Hunt For The Wilderpeople“ geht es um den dicken Ricky, ein Problemkind mit hohem Verschleiß an Pflegefamilien. Mit den grummeligen Hinterwäldlern Bella und Uncle Hec scheint es zur Abwechslung endlich zu klappen, doch dann gerät alles brutal aus den Fugen, und eine riesige, medial begleitete Hetzjagd quer durchs Land nimmt ihren Lauf.

Von „Taxi Driver“-Drehbuchautor Paul Schrader stammt die dreckige Bankräuber-Ballade „Dog Eat Dog“, mit Nicolas Cage und William Dafoe. Oriol Paulo wandelt in seinem verschachtelten Whodunit-Flashback-Thriller „The Invisible Guest“ auf den Spuren von Hitchcock und Brian De Palma. Unter anderem geht es um den Evergreen „Mord in einem hermetisch verschlossenen Raum“ . Mit vollem Körpereinsatz agiert Alice Lowe in ihrem gleichermaßen derben wie absurd-komischen Regiedebüt „Prevenge“: Die Britin erwartete während der Dreharbeiten selbst ein Kind und hat die Hauptrolle der schwangeren Ruth, die glaubt, Befehle von ihrem Ungeborenen zu erhalten, gleich selbst übernommen.

Und dann gibt es noch den mit vielen Vorschusslorbeeren bedachten kanadischen Beitrag „The Void“, der die vielzitierte Rückkehr zum kompromisslosen Horrorfilm der 80er feiert. Die uralten Götter, die hier direkt aus dem Unbekannten hervorkriechen, haben schleimige Tentakel und messerscharfe Zähne – H. P. Lovecraft lässt grüßen!

