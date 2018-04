Filmdrama "Layla M." über religiöse Radikalisierung

NÜRNBERG - Warum radikalisieren sich junge Menschen aus dem Westen – und ziehen mit Hurra in den heiligen islamischen Krieg? Und warum junge Frauen? Das niederländische Drama "Layla M." versucht sich an einer Erklärung.

Das Drama "Layla M." ist zwar technisch gut gedreht, hat jedoch inhaltlich einige Lücken.



Layla (Nora El Koussour) ist in Amsterdam geboren und dort aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus Marokko und haben sich in den Niederlanden ein neues Leben aufgebaut. Wie viele Migranten investieren sie in die Bildung ihrer Kinder - mit Erfolg: Layla steht kurz vor dem Abitur.

Doch das wütende, selbstbewusste Mädchen hat sich längst heimlich radikalisiert: Statt wie früher am Fußballplatz abzuhängen, schließt sie sich lieber in ihr Zimmer ein und guckt mit leuchtenden Augen Internet-Videos von charismatischen Hasspredigern. Auch die muslimische Gemeinde, in der sie eine neue Heimat sucht und findet, ist ein weiterer Durchlauferhitzer auf dem Weg zur vollverschleierten Koran-Kämpferin.

Die Eltern, der Bruder, die Freundinnen reagieren auf diesen Wandel gleichermaßen verzweifelt wie hilflos, doch Layla ist nicht zu bremsen. Die Situation eskaliert, als sie aus einer Demonstration heraus von der Polizei verhaftet wird. Kaum freigelassen, heiratet sie einen Islamisten, den sie im Internet kennen gelernt hat, und flüchtet mit ihm in den Nahen Osten. Dort angekommen muss sie schnell feststellen, dass das Leben als muslimische Ehefrau nicht so ganz mit dem in Amsterdam vergleichbar ist. Hinzu kommt, dass der Gatte irgendetwas Finsteres am Laufen hat.

Unklare Beweggründe

"Layla M." ist super gespielt und super gefilmt, trotzdem bleiben die Beweggründe der Heldin weitgehend im Dunkeln. Was der Film als Trigger anbietet, ist arg dünn: Polizei-Willkür, ein paar blöde Sprüche auf dem Fussballplatz - come on! Nora El Koussour spielt die kluge Layla mit Wut, schafft es jedoch nicht, uns teilhaben zu lassen an dem, was tief in ihr vor sich geht. Kino muss nicht zwingend Antworten liefern, doch so, wie das hier gelöst wird, haftet den Figuren etwas Holzschnittartiges an.

Was Regisseurin Mijke de Jong und Drehbuch-Autor Jan Eilander hingegen schön herausarbeiten ist, wie fix das dann alles geht, wenn man erst mal durch die verbotene Tür gegangen ist – wie schnell man da in einer Blase fest hängt, deren von der Welt abgeschottete Bewohner sich permanent gegenseitig versichern, dass der gewählte Weg schon der richtige ist. (NL/B/D/100 Min.)

Stefan Gnad