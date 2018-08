Fotografen begeben sich auf Weltreise durch Nürnberg

NÜRNBERG - Wozu in die Ferne schweifen, fragte sich schon der alte Goethe. Und damals gab es noch keine überfüllten Autobahnen und keine streikbedingten Flugstornierungen. Balkonien ist längst schon für viele eine attraktive Alternative zu Mallorca oder Italien. Die Welt ist ja bekanntlich ein Dorf, und Weltreisen kann man auch in einer Stadt wie Nürnberg machen. Die Fotografen Hans Grasser und Christian Oberlander traten für uns den Beweis an.

Bilderstrecke zum Thema Mit Döner und Frisör: Skurrile Postkarten aus Nürnberg Die Welt ist ein Dorf - und Nürnberg eine Weltstadt. Wer's nicht glaubt, kann sich bei einer Weltreise durch die fränkische Metropole eines Besseren belehren lassen. Vom afrikanischen Friseur über den türkischen Imbiss bis zum indischen Tempel gibt es hier fast nichts, das es nicht gibt. Die Postkarten von Hans Grasser und Christian Oberlander beweisen es.



ruf