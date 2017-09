Franken-Tatort: Mysteriöser Fall mit drei Toten

Dreharbeiten zum vierten TV-Krimi haben in Nürnberg begonnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Team ist das bewährte um Regisseur Max Färberböck, der Drehort hinlänglich bekannt: Gestern fiel die erste Klappe für den neuen Franken-Tatort.

Das fränkische Tatort-Team: Von links Stephanie Heckner (Leitung BR Tatort-Redaktion), Dagmar Manzel (Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn), Max Färberböck (Drehbuch und Regie), Kirsten Hager (Produzentin), Fabian Hinrichs (Kriminalhauptkommissar Felix Voss), Catharina Schuchmann (Drehbuch). © Danny Rosness



Färberböck, der auch schon den ersten Tatort aus Nürnberg unter dem Titel "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" inszeniert hatte, hat das Drehbuch zusammen mit Catharina Schuchmann geschrieben. "Der vierte Franken-Tatort erzählt eine sehr persönliche Geschichte, die zutiefst erschreckt und zugleich nachdenklich macht", verrät Stephanie Heckner, Redaktionsleiterin für den BR-Tatort.

Fröhliche Feier der Polizisten

Während die Mitglieder der Mordkommission unter einigem Alkoholeinfluss die Einweihung von Felix Voss’ neuer Wohnung feiern, wird andernorts in Nürnberg ein Geschwisterpaar tot aufgefunden – Bruder und Schwester, vor vielen Jahren aus Libyen nach Deutschland gekommen und voll integriert. Ihr Ziehsohn, ein allseits umschwärmter und hochbegabter Student, ist seit der grausigen Tat verschwunden. War er Zeuge? Täter? Warum ist er abgetaucht? Die Polizei sucht intensiv nach Spuren, begleitet von großer Anteilnahme und Empörung der Öffentlichkeit.

Zwei Tage später stirbt ein Kollege der Nürnberger Polizei völlig überraschend während einer Autofahrt an einer fatalen Wechselwirkung von Medikamenten. Ein am Tatort gefundenes Indiz führt den Mord an den beiden Geschwistern und dem toten Kollegen zusammen. Ein Fall, der Paula Ringelhahn an ihre Grenzen führt, und dem sie ohne ihren Kollegen Voss nicht gewachsen wäre... Die Ausstrahlung des vierten Franken-Tatorts ist für Mitte 2018 geplant.

