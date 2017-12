Ein Heer von Kameraleuten, die Tonassistentin und andere Helfer sorgen dafür, dass alles perfekt ist: Am Freitag geht die Spenden-Sendung "Sternstunden" in der Frankenhalle über die Bühne - mit dabei ist Hansi Hinterseer, der am Mittwoch bereits gemeinsam mit Moderatorin Sabine Sauer und Volker Heißmann fleißig für den großen Abend probte. © Juergen Friedrich