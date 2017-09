Frankens F-Städte haben einiges zu bieten

Jens Voskamps persönliche Tipps für die Woche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das ganze Leben ist ein Fest - naja vielleicht nicht das ganze. Aber man soll die Feste feiern wie sie fallen. Wie wär's da beispielsweise mit dem Großen Theaterfest in Fürth? Meine anderen Empfehlungen führen nach Forchheim und Feuchtwangen.

Ja, am 24. September ist Bundestagswahl. Da ist es oberste Bürgerpflicht, ohnehin das Haus zu verlassen. Also wie wär's, nach Fürth zu reisen. Ab 13 Uhr öffnet das schmucke Stadttheater alle seine Pforten. Auf dem Vorplatz bietet die "Kapelle Rohrfrei" fetzige Live-Musik, drinnen warten das Theater-Café im ersten Rang, oder die Requisiten- und Kostümversteigerungen. Natürlich gibt es das Kinderschminken oder die Mitmachaktionen der "Schule der Fantasie". Und beim Theaterpreisrästel warten attraktive Preise auf die Kundigen. Durch das Porgramm führt übrigens Ellen Lang, Frankens charmanteste und glamouröseste (zuweilen auch spitzzüngigste) Moderatorin. Vom Fürther lässt sich dann mühelos am Abend zum Berliner Theater umswitchen...

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Kennen Sie das Pfalzmusuem in Forchheim? Noch nicht? Dann böte sich an diesem Mittwoch eine schöne Gelegenheit. Dann startet um 21 Uhr in der Reihe "nachts im Museum" die szenische Führung "Wenn alte Knochen erzählen". Der Zeitgeist erscheint den Besuchern in dieser spannenden Sonderführung durch das Haus! Vom Keller bis in den dritten Stock führen Dr. Jost Lohmann von Agil und die stellvertretende Museumsleiterin Christina König ihre Gäste. Archäologin Christina König wird die Moderation übernehmen und ihr Expertenwissen zu ausgewählten Objekten weitergeben. Besonderen Charakter erhält die Veranstaltung durch szenische Darstellungen an verschiedenen Stationen des Museums, die Jost Lohmann bestreitet: Bei schummeriger Beleuchtung erscheint der Zeitgeist und erzählt von den verschiedenen Epochen aus seiner Sicht. So wird Geschichte „leibhaftig“! Eine Führung für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

Es gibt eine wunderschöne Traditon in Feuchtwangen, das Choralblasen vom Kranzturm der Stiftskirche. Am 23. September ist es um 16 Uhr wieder soweit: Die Bläser des Posaunenchores spielen das jeweilige Wochenlied in alle Himmelsrichtungen. Lebendiges, musikalisches Erbe mit Ereignischarakter. Franken ist voll davon. Man muss es nur entdecken...

Jens Voskamp Feuilleton E-Mail