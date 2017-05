Frisch und lebendig: "Kreis"-Schau zum 70.

Künstlergruppe stellt im Kunsthaus das gelungene Ergebnis ihres Symposiums vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach der Eröffnung der großen Jubiläumsschau in der Kunstvilla mit Arbeiten aus 70 Jahren Künstlergruppe "Der Kreis", stellen die aktuell 27 "Kreis"-Künstler jetzt das Ergebnis ihres Symposiums im Kunsthaus vor. Die Schau ist runde Sache geworden.

Hjalmar Leander Weiß in seiner Rauminstallation "Hoffnung: Zwischenstation", die an die Bankenkrise und Flüchtlingsschicksale gemahnt. Foto: Ralf Rödel



Schon während des Symposiums konnten Besucher den Kunstarbeitern über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und wie groß das Interesse war, bringt die Bildhauerin Meide Büdel kurz und bündig auf den Punkt: "Es war toll, es war ständig was los!"

Die Begeisterung spiegelt sich auch in der Ausstellung spürt. In jedem Raum trifft der Besucher auf frische Werke und überraschende Wahlverwandtschaften. Sogar die Veteranen haben noch mal Neuland betreten. Wilhelm Uhlig etwa, mit 87 Jahren der Senior im "Kreis"-Bunde, präsentiert einen hockenden weiblichen Bronze-Torso, in zwei Teile fragmentiert, mit harter Schnittfläche und den Spuren des Arbeitsprozesses, die Verletzungen gleichen. Ein sehr berührendes Werk.

Christian Hiegle, Hubertus Hess und Jan Gemeinhardt (v. li.) entführen in eine Fundkammer voll wundersamer Entdeckungen. Der Hund allerdings gehört zu Hjalmar Leander Weiß. Foto: Ralf Rödel



Hubertus Hess, Jan Gemeinhardt und Christian Hiegle wiederum haben gemeinsame Sache gemacht und breiten in eine riesige, von alten Holzwänden umrahmte Wunderkammer aus – voller skurril morbider Fundstücke, Objekte, düsteren Bildwelten und keck aufblitzender Farbmalerei. Hier kann das Auge lange auf Entdeckungstour gehen.

Eine auf ganz stille Weise sehr eindringliche Arbeit hat Hjalmar Leander Weiß geschaffen. Seine vielteilige Rauminstallation "Hoffnung: Zwischenstation" aus Holzkisten, Schubkarre und zwei großen, mit goldener Farbe bemalten Segeltüchern gemahnt an die Bankenkrise ebenso wie an Flüchtlingsschicksale.

Vor dem Künstlerhaus arbeitete Christian Rösner bis zuletzt an seinem Riesen-Elch aus Pappelholz. Foto: Katharina Erlenwein



Spannend geht es in jedem Raum weiter. Und auch draußen setzen die "Kreis"-Künstler Zeichen – etwa mit einem tonnenschweren steinernen Herz von Michaela Biet. Und bis zuletzt arbeitete dort Christian Rösner an seinem Riesen-Elch Pappelholz, der bis zur Ausstellungseröffnung heute Abend seinen Platz im Kunsthaus-Flur finden soll. Dort lässt Thomas May aus dem Parkett schon das Grün sprießen. REGINA URBAN

Kunsthaus im Nürnberger Künstlerhaus, Königstr. 93; Eröffnung: 17. Mai, 20 Uhr; bis 18. Juni, Di.–So. 10–18, Mi. bis 20 Uhr.