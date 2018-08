Gelber Filmspaß: Die Simpsons kommen wieder ins Kino

Nach elf Jahren arbeitet der Fernsehsender FOX an einem weiteren Streifen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Fans der gelben Kultfamilie stehen Kopf, denn die Simpsons sollen mit einem zweiten Film in die Kinos kommen. Laut Wall Street Journal arbeitet der Fernsehsender FOX bereits intensiv am zweiten Streifen.

Homer, Marge, Lisa, Maggie und Bart geben ein Comeback im Kino - die Fans sind voller Vorfreude. © dpa



Homer, Marge, Lisa, Maggie und Bart geben ein Comeback im Kino - die Fans sind voller Vorfreude. Foto: dpa



Im Jahr 2017 sollen Produzent Al Jean und Regisseur David Silverman noch über die Schwierigkeiten der gleichzeitigen Produktion einer Serie und eines Films gesprochen haben. Doch die Zweifel sind nun offenbar aus der Welt. Die Pläne zur zweiten Kinopremiere sollen bereits weit fortgeschritten sein, wie das Wall Street Journal berichtet.

Im Jahr 2007 kamen die Simpsons zum ersten Mal auf die große Leinwand. Damals spielte die gelbe Kultfamilie weltweit über 500 Millionen Dollar ein. Auch wegen des zweiten Films stehen die Fans bereits Kopf. Ab wann der Streifen in den Kinos läuft, ist allerdings noch nicht bekannt.

Ihren ersten Auftritt hatten Homer, Bart und Co. übrigens vor 30 Jahren in der US-Comedysendung "The Tracey Ullman Show". Zu sehen waren die von Matt Groening ziemlich grob skizzierten Figuren in einem kleinen Filmchen mit dem Titel "Good Night". Dass diese kurze Episode den Grundstein zu einer der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten legen würde, ahnte damals jedoch noch niemand.

Bilderstrecke zum Thema Die 20 größten Weisheiten des Homer Jay Simpson Die Simpsons sind längst fester Bestandteil der Popkultur - das ist für eine Zeichentrick-Fernsehserie schon mal recht außergewöhnlich. Nicht unterschätzen sollten man aber auch die philosophischen Blüten, die uns Publikumsliebling, Familenvater, AKW-Sicherheitsinspektor und Hobbydenker Homer Jay Simpson über die Jahre geschenkt hat. Die zwanzig Größten finden Sie hier.



evo