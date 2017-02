Genau in diesem Ton: Jennifer Rostock rocken Nürnberg

Frontfrau Jennifer Weist heizte dem Publikum im Löwensaal richtig ein - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Auf ihrer "Genau in diesem Ton"-Tour machte die Berliner Rockband Jennifer Rostock Station im seit Wochen ausverkauften Nürnberger Löwensaal. Die Überraschungsmomente hielten sich in Grenzen: Der Abend mit dem Fünfer aus der Hauptstadt verlief exakt wie erwartet.

Das provokante Outfit gehört zum Marketing-Konzept: Jennifer Weist, Frontfrau der Berliner Band "Jennifer Rostock", die im Löwensaal für volles Haus sorgte. © GŸünter Distler



Keine Ahnung, was die Unsitte soll, die Vorband auf die Bühne zu schicken, wenn draußen vor der Tür die Schlange der Einlass-Begehrenden noch den halben Berg hinunterreicht. So müssen die Rogers in Nürnberg ihre ersten Nummern vor halbleerem Saal spielen. Gemeinschaftsstiftender Party-Punkrock aus Düsseldorf, flott und engagiert ins Auditorium gekloppt, aber unterm Strich austauschbar wie sonstwas. Naja.

Dann Jennifer Rostock. Wann und vor allem wie ist diese Band eigentlich so groß geworden? Lange genug haben sie ja darauf hingearbeitet, und handwerklich wird auch in Franken sauber abgeliefert. Stammgitarrist Alex weilt in Babypause, sein Roadie Elmar ersetzt ihn ohne Mühe. Ansonsten ist das, was da im mächtig auffeiernden Löwensaal druckvoll aus den Boxen schallt, tadellos gemacht.

Das Spektrum der Truppe ist erstaunlich: Mühelos wechseln Jennifer Rostock von Rock zu Rap zu Pop zu Punk, selbst Elemente aus Elektronik und Neuer Deutscher Welle fügen sich nahtlos ins Gesamtpaket. Dazwischen gibt es zuckersüße Balladen, präsentiert im obligatorischen Unplugged-Format auf einer zweiten kleinen Bühne im Zuschauerraum. Wobei Sängerin Jennifer Weist stimmlich in allen musikalischen Lebenslagen eine gute Figur macht. Die 30-Jährige hat Beyoncé genauso drauf wie Nena.

Den Rest muss man mögen: Das Geturne auf der Bühne, das Schnaps-Gesaufe, die affektierte Rebellen-Pose und die Textil-Aversion der zeigefreudigen Frontfrau. "Hat die Alte das denn nötig, dass sie jeden Abend im Bikini auf die Bühne geht?" thematisiert Weist gleich in ihrer ersten Ansage den großen Aufreger, für den sich ihre Kapelle im Internet diverse Shitstorms einfing, die sie jedoch clever multimedial zu ihren Gunsten vermarktet hat. Und klar hat die wepsige Hobby-Feministin es nötig, sonst würde man ja die vielen tollen Bildchen unter ihrer Haut nicht sehen.

Dass die ganzkörper-tätowierten, gepiercten Musiker zwar aussehen wie die "Haste ma’ ’n Euro"-Nietenpunk-Fraktion am Nürnberger Königstor, tatsächlich aber ein ziemlich handzahmes Plastik-fantastic-Pop-Produkt sind, zeigt, wie sehr sich die Parameter in Sachen Jugendkultur/ Szenecodes verschoben haben. In Nürnberg rocken Jennifer Rostock amtlich die Butze, ohne dass sie jemandem weh tun.

Aktuelle CD: Jennifer Rostock, „Genau in diesem Ton“ (Four Music Productions); nächste Konzerte: 22. Juli, Regensburg; 11. August, Taubertal Festival.

Stefan Gnad