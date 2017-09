Gerhard Falkner für Deutschen Buchpreis nominiert

Sein neuester Roman "Romeo und Julia" hat es in die engere Auswahl geschafft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Schwabacher Autor Gerhard Falkner hat es mit seinem neuen Roman auf die Shortlist des Buchpreises geschafft. Aber wie gut ist das Buch?

Der fränkische Autor Gerhard Falkner, der schon lange in Berlin lebt, war vergangenes Jahr zu Gast beim Erlanger Poetenfest (Bild). Jetzt ist Falkner für den Deutschen Buchpreis nominiert. © Ralf Rödel



Gerhard Falkner, dieser hochgehandelte (seine Arbeiten landen gern auf den Auswahllisten für Buchpreise) und hochgeschätzte Autor, den die Berliner als den ihren reklamieren, die Franken aber genauso, denn hier kommt er her, und Nürnberg spielt in seiner Prosa gern eine Rolle, hat ein neues Buch veröffentlicht. Es ist betitelt "Romeo Oder Julia" (Berlin Verlag, 22 Euro). Es ist gebaut wie ein Krimi. Und es stellt kein Verbrechen dar.

Das muss der Kritiker gleich betonen. Der Kritiker gehört nämlich einer von Falkner mit tiefem Stirnrunzeln betrachteten Menschengattung an. In seinem Essay-Band "Bekennerschreiben" (wir haben ihn besprochen) unterstellt er dem Kritiker "neben gellendem Hohn infamste persönliche Beschimpfungen" über jemanden auszuschütten, "der weiter nichts angerichtet hat, als ein womöglich mittelmäßiges Buch geschrieben zu haben, was neben einer so bedauerlichen wie weitverbreiteten Selbstüberschätzung trotz alledem oft ein respektables Stück Arbeit bedeutet und jedenfalls kein Verbrechen darstellt". Was Falkner hier über einen anderen schreibt, hat er nun selbst mit seinem neuen Roman – fern von jedem Verbrechen – angerichtet.

Krimi-Struktur und doch kein Krimi?

Um ein Verbrechen geht es, trotz der Krimi-Struktur, zunächst in diesem Roman auch nicht. Nur um Indizien. Da hat jemand in Abwesenheit des Hotelgastes, Schriftstellers und Ich-Erzählers Kurt Prinzhorn ein Bad genommen und ein paar schwarze Haare in der Wanne zurückgelassen. Später stellt sich heraus, dass Prinzhorn auch noch ein Schlüsselbund abhandengekommen ist.

Das wird mit der Polizei und mit anderen Figuren so abgehandelt, wie das im Populär-Genre Krimi üblich ist: in Dialogform mit vielen redundanten Sätzen. Haar-Fund und Schlüsseldiebstahl hätten "in allen Details" in einem Innsbrucker Hotel so stattgefunden, schreibt Gerhard Falkner im Nachwort. Die übrige Handlung sei Fiktion. Sie führt weiter nach Moskau und Madrid, wo Prinzhorn an Literaturkongressen teilnimmt oder einen Vortrag hält.

Die literarische Gesellschaft wird als hohltönend, sexhungrig (das ist Prinzhorn auch) und partyfreudig umrissen, doch zu einer scharfen Szene- Satire mag Falkner sich nicht aufschwingen. Negativ fällt auf, dass es ihm nicht gelingt (oder kein Interesse daran bestand), die charakteristischen Stimmungen der jeweiligen Städte sprachlich zu verdichten. Der Straßenköter in Moskau stellt sich am Ende als pure symbolische Zutat heraus.

"Ein respektables Stück Arbeit"

In Moskau und Madrid gibt es weitere Indizien für eine Verfolgung von Prinzhorn. An seine Moskauer Zimmertür wird der Titelsatz "Romeo Oder Julia" gesprayt. Dazu lautmalerische Schussgeräusche: "peng, peng“. Es scheint um Leidenschaft zu gehen, um Bedrohung. Oder erliegt die literarische Figur einem Verfolgungswahn? Der Krimi mutiert gattungsmäßig zum Thriller.

Der sachkundige Leser ist ohnehin schon beim Namen der Hauptfigur misstrauisch geworden. Er kennt womöglich die "Sammlung Prinzhorn", in der Gemälde aus psychiatrischen Kliniken zusammengetragen sind. In Madrid wird seine Aufmerksamkeit dann auf "Las Meninas" gerichtet, das berühmte Bild von Diego Velázquez, das im Prado hängt und für seine Technik der Spiegelperspektive bekannt ist.

Aha, aha! denkt der Leser, so krimileichtmacht es uns Falkner denn doch nicht. Vor allem auf den letzten dreißig Seiten ballt er Anspielungen (etwa auf Filme, die im Nürnberger Kino Meisengeige gesehen wurden) und Verrätselungen wie den Tod eines Schwans, auch wenn da die Verfolgerin in einer nächtlichen Velázquez-Szenerie das Geheimnis monologisch aufzulösen scheint.

Das wirkt angestrengt. Da wollte ein Autor wohl eine Geschichte erzählen. Aber er ist doch literarischer Künstler! Er muss doch komplex und kompliziert sein! Also wurde aus der Geschichte ein Konstrukt.

So ist höchstens "ein respektables Stück Arbeit" entstanden. Die Literaturkritiker, die über die Nominierungen für den Deutschen Buchpreis entscheiden, haben es trotzdem zuerst in die Longlist und nun auch in die Shortlist mit sechs Kandidaten aufgenommen.

Sie scheinen nicht höhnisch zu sein, sondern voller – unangemessener? – Güte.

Herbert Heinzelmann