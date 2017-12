Rund 40 Kunsthandwerker, die zum größten Teil aus Nürnberg und der Region kommen, bieten bei der Verkaufsausstellung im Fembo-Haus ihre handgefertigten Waren an. Ausgefallener Schmuck in vielen Design-Variationen, Textiles, Papier- und Glasarbeiten, Keramik, Seifen oder Holzobjekte - alles, was hier zu haben ist, ist ein Unikat. © Micha Schneider