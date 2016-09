Geschichte im Schnelldurchlauf

Das Leben Kaiser Karls IV. als Comic-Theater - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Wie erzählt man das Leben eines spätmittelalterlichen Herrschers in neun Minuten? Die fränkische Firma Hüttinger tüftelt daran im Auftrag der Stadt Nürnberg. In einem öffentlichen Comic-Theater will sie Kaiser Karl IV. Beine machen.

Auch Kaiser Karl machte schon die Merkel-Raute – so scheint es zumindest im neuen mechanischen Theater. © Foto: Weigert



und das Theater beginnt. Beim ersten Probedurchgang läuft noch nicht alles wie geschmiert, die Lichtregie funktioniert noch nicht geschmeidig und manche Bewegungen haken. Aber noch ist für das Feintuning in der großen Werkshalle in Schwaig ja auch Zeit: Ab dem 13. September soll das mechanische Theater vor dem Nürnberger Rathaus laufen. Auf Knopfdruck für jedermann. In Deutsch oder Englisch und kostenlos.

Optisch erinnert die neue, gut fünfeinhalb Meter breite Theaterstation an eine robuste Jahrmarktsbude. Spaß und Unterhaltung soll schließlich auch sie beim Geschichtsunterricht im Schnelldurchlauf vermitteln. „Wichtig ist dabei natürlich historische Korrektheit“, sagt Produktionsleiter Frieder Zimmermann aus Dresden. Zusammen mit Bühnenbildnerin Susanne Jacob und Dramaturgin Tanja Mette-Zimmermann hat er das Konzept von Karl als Comic-Theater entwickelt. Mit viel Bewegung und Plingpling, mit akustischen und optischen Überraschungen und Retro-Charme rattert es durch Karls Leben als Herrscher und Ehemann.

Die Schaubude, die vom 13. September bis zum 3. November vor dem Nürnberger Rathaus stehen wird, gehört zum städtischen Rahmenprogramm der großen Landesausstellung zu Karl IV., die ab 20. Oktober im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg läuft (und derzeit noch in Prag zu sehen ist).

Wirklich neu ist weder die Idee noch die Mechanik: Bereits 2012 wurde Dürers Nachbarschaft mit Theaterstationen in der Nürnberger Innenstadt auf Knopfdruck wieder lebendig, 2013 kam der gute alte Wagner in diesen Genuss. Und nun wird die Technik für Karl IV. recycelt. „Wir verwenden die Mechanik wieder und bauen sie nun zum zweiten Mal um. Das ist extrem effizient und wir machen es zum Selbstkostenpreis“, erklärt Axel Hüttinger. Sein Familienunternehmen in Schwaig stattet weltweit Museen, Science Center und Erlebnisausstellungen aus. 2012 hatte Hüttinger das Dürer-Theater konzipiert, gebaut und der Stadt Nürnberg verkauft. Die kann es nun je nach Themenschwerpunkt umrüsten lassen.

Die Erfahrungen aus den Vorgängerprojekten sind positiv: „Die Theaterstationen wurden nie beschmiert oder beschädigt“, sagt Barbara Schwesig vom Projektbüro im Nürnberger Kulturreferat.

Das hat sich noch weitere Aktionen zum 700. Geburtstag Karls IV. ausgedacht: Ab 16. September startet die ironische iPhone-Installation „iMännleinlaufen“ und ab 9. Oktober kann man eine interaktive Installation mit dem Titel „Be Karl — Das MännleinLaufen heute“ besuchen.

BIRGIT RUF