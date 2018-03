Glamour-Alarm in Hollywood: Die Oscars 2018 im Liveticker

Der wichtigste Filmpreis der Welt wird in Los Angeles vergeben - vor 7 Stunden

LOS ANGELES - Zum 90. Mal werden in diesem Jahr im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen. Wir begleiten die glamouröseste und wichtigste Preisverleihung der Filmwelt mit dem Schaulaufen der Superstars auf dem roten Teppich und mit allem Wissenswerten im Liveblog!

Bilderstrecke zum Thema

Wird "Shape of Water" als "Bester Film" ausgezeichnet? Wie viele Trophäen holt Christoher Nolans "Dunkirk"? Gewinnt "Get Out" einen Oscar? Die in der Nacht des 4. März stattfindende Oscar-Verleihung könnte wieder für einige große Überraschungen sorgen. Nordbayern.de nennt die Favoriten in den wichtigsten Kategorien.