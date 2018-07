Groß, bunt, wenig Stil: Helene Fischer in Nürnberg

Schlagerqueen im Nürnberger Morlock-Stadion - Ben Zucker stimmte die Fans ein

NÜRNBERG - Auf ihrer Sommer-Tournee machte Helene Fischer Station in Franken. Das Max-Morlock-Stadion präsentierte sich gut gefüllt für den Auftritt der 33-Jährigen, die mit einem gigantischen H auf ihrer Bühne ein unübersehbares Zeichen setzte.

Die Show ist groß, die Show ist fett. Alles geht Schlag auf Schlag, die Attraktionen reißen nicht ab - und trotzdem ist es nicht der ganz große Wurf, den man erwartet hat. Die Latte im Stadionkonzertgeschäft hängt hoch, doch so emsig es hier auch rummst und raucht, lichtert, lodert und konfettit - das alles hat nicht wirklich Stil.

2018 ist die Helene-Fischer-Show vor allem eines: knallbunt. Keine Luftartistik diesmal und kein sprudelndes Wasserkleid, dafür Tanzchoreographien, die in ihren besten Momenten dreiste Kopien der großen US-Diven (Britney Spears, Beyoncé) sind. Da kann Fischer im Direktvergleich nur verlieren. Verschwindet sie hinter der Bühne, um in ein neues Kleidchen zu schlüpfen, dann flimmern hochgejazzte Einspieler über die riesigen LED-Leinwände, die den Star des Abends in einer Mischung aus Musikvideo, Modeclip und Softporno inszenieren, unterfüttert von dünnen Kalenderspruch-Botschaften ("laß dich treiben - die Hoffnung wird dich immer tragen!").

Die Fans im Max Morlock-Stadion kommen trotzdem auf ihre Kosten und feiern "ihre Helene" (erste Ansage des Abends: "Heute Nacht gehöre ich nur Euch!") mindestens wie eine Prinzessin. Mit alten und neuen Fischer-Hits wie "Herzbeben", "Achterbahn", "Die Hölle morgen früh", "Ich will immer wieder ... dieses Fieber spür’n" und der amtierenden deutschen Nationalhymne "Atemlos", aber auch Coverversionen von Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb' Dich"), Westernhagens "Freiheit" und einem faden Eurodance-Medley ("Rhythm Is A Dancer"/"What Is Love?"/"I Like To Move It") bleiben in dieser langen Nacht keine Fan-Wünsche offen.

