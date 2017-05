Große Oper: So war Udo Lindenbergs Show in der Arena

NÜRNBERG - Er schwebte wie ein Außerirdischer in die ausverkaufte Nürnberger Arena ein und flog zum Schluss im Raumanzug wieder in ferne Galaxien: Udo Lindenberg ist schneller als der Schall, fitter als ein Turnschuh und "Stärker als die Zeit".

Farben, Frauen, Fans: Die Welt des Udo Lindenberg ist bunt. Auch in Nürnberg. Foto: Ralf Rödel



Unter diesem Moto steht die aktuelle Hallentournee, die nach der erfolgreichen Open-Air-Tour im letzten Jahr gewissermaßen die Zugabe für seine Fans ist.

Jetzt können sie dem Original richtig nahe kommen, denn in die Halle ragt ein Bühnensteg, auf dem Udo seine großartige Show abzieht. Über zwei Stunden dauert das Riesenspektakel mit über 30 Mitwirkenden, darunter jede Menge Musiker, Sänger, Sängerinnen, Tänzer, Tänzerinnen und eine Kinderschar. Da geht einem der Hut hoch und Augen und Ohren über.

Es ist eine einzigartige Mischung aus Freak-Show, Rock-Revue, Budenzauber, großer Oper und Kasperletheater. "Einer muss den Job ja machen", sagt Udo Lindenberg achselzuckend, der in Nürnberg in seinen 71. Geburtstag hineinfeiern konnte, singt alte und neue Hits in bunter Folge und ist enorm in Form.

Man glaubt ihm, wenn er der jubelnden Fangemeinde eine Liebeserklärung nach der anderen macht. Selbst wenn er ein Anti-Kriegslied anstimmt oder bekannte Autokraten abwatscht, wird es nicht peinlich. Auch das ist ein Kunststück. Udo bleibt Udo. Ein Original. Und hinterm Horizont geht's weiter. Immer weiter.

