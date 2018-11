Gutes Pflaster für Tüftler

NÜRNBERG - Was verbindet den Rollstuhl mit dem Bobby-Car und Zündapp-Motorrädern? Alle rollen. Aber es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Und die hat mit der Metropolregion zu tun.

Ein Amberger entwickelte „Mensch ärgere dich nicht“. Foto: F.: Gambarini/dpa



Keine andere Hochschule in Bayern meldet so viele Patente an wie die Frierich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Aber auch schon in der Vergangenheit war die Region bekannt für ihren ganz besonderen Entwicklergeist, den viel gerühmten "Nürnberger Witz". Was der im Laufe von 700 Jahren Bahnbrechendes hervorgebracht hat, zeigt nun ein schön gestaltetes Buch, das die ganze Vielfalt der Franken-Erfindungen in Text und Bild hübsch portioniert serviert. "Nürnberg war im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit beispielsweise das Zentrum der Tuchmacher und des Instrumentenbaus", erklärt Co-Autor Michael Diefenbacher.

"Viele weltbekannte Ideen haben ihre Wurzeln in der Metropolregion", sagt Mit-Autorin Bianca Bauer-Stadler bei der Buchvorstellung im Germanischen Nationalmuseum. Dort wird mit dem Behaim-Globus schließlich eine der berühmtesten und bekanntesten Erfindungen aus Nürnberg und Umgebung gehütet.

1929 beantragte ein Nürnberger das Patent für Tempo. F.: Miguel Villagran/dpa



Dass das Tempo-Taschentuch, das Bobby-Car und Lebkuchen ihre Heimat in Franken haben, dürfte allgemein bekannt sein. Aber nicht jeder weiß vermutlich, dass mit Phenazon im Jahr 1883 das erste synthetische Schmerz- und Fiebermittel in Erlangen entwickelt wurde. Oder dass der Altdorfer Uhrmacher Stephan Farfler, der durch einen Unfall von der Hüfte ab gelähmt war, bereits 1655 einen Rollstuhl erfunden hat, mit dem er sich über Handkurbeln eigenständig fortbewegen konnte.

Das chronologisch gegliederte Buch setzt im Spätmittelalter mit Rotbier (das 1303/05 erstmals in Nürnberg gebraut wurde) ein und endet mit "LOHC", einem flüssigen Wasserstoffspeicher, den Forscher der Uni Erlangen-Nürnberg 2012 entdeckt haben. "Im Prinzip arbeiten Erfinder heute noch wie in alten Zeiten, nur viel interdisziplinärer: Sie nehmen sich eines Problems an. Irgendwann kommt dann der Aha-Effekt und die Erkenntnis: da hätte man doch früher draufkommen können", sagt Martin Golze, an der FAU zuständig für die Beratung von Erfindern und die Patentanmeldung.

Abgerundet wird das Buch mit Hinweisen auf Orte, wo die Erfindungen zu sehen sind — vom Levi Strauss Museum in Buttenheim bis zum Rundfunkmusuem in Fürth.

Michael Diefenbacher, Bianca Bauer-Stadler, Petra Kluger: "Vom Globus bis zum MP3. Erfindungen in und um Nürnberg", Verlag Hans Müller, Nürnberg, 168 Seiten, 29,80 Euro.

