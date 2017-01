Harry Potter mit Livemusik in Nürnberg

Symphonieorchester spielt zum Film in der Meistersingerhalle - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Hier gibt es mächtig was auf die Ohren: Ein vielköpfiges Orchester begleitet Harry Potter in die Zauberschule - und das gleich an drei Tagen in Nürnberg.

Szene aus "Harry Potter" © Foto: dpa



So klingt „Harry Potter“: Das Radiosymphonieorchester Pilsen unter Leitung von Justin Freer spielt live die vollständige Partitur von John Williams’ legendärer Filmmusik, während simultan der Film auf eine Großbildleinwand projiziert wird. Gleich drei Mal wird „Harry Potter und der Stein der Weisen“ auf diese Weise in der Nürnberger Meistersingerhalle präsentiert: am 12. und 13. Januar jeweils um 19.30 Uhr sowie am 14. Januar um 15 Uhr. Nach dieser Premiere soll in den nächsten Jahren die komplette Filmsaga mit Live-Orchester nach Nürnberg kommen. Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter Tel.: 09 11/4 33 46 18.