Heimspiel der Barden: Spaßsongs über Einhörner und Piraten

Als Toni Komisch macht El Mago Masin jetzt Kinderlieder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vom 27. bis 29. Juli steigt das 43. Nürnberger Bardentreffen. Neben Musikern aus aller Welt finden sich auch dieses Mal zahlreiche regionale Künstler im offiziellen Programm. Eine Auswahl stellen wir in unserer Serie "Heimspiel der Barden" vor. Heute: Ein Herr namens Toni Komisch, der am 29. Juli um 14 Uhr im Kulturgarten auftritt – und manch einem irgendwie bekannt vorkommen dürfte.

El Mago Masin alias Toni Komisch ist jetzt unter die Kinderliedermacher gegangen und hat „Endlich gute Kinderlieder # 1“ herausgebracht. Wie das klingt? Kann man beim Bardentreffen mit der ganzen Familie live im KulturGarten erleben. © Repro: Marie Gutmann



Toni Komisch blickt auf ein junges wie bewegtes Leben zurück: Lange Jahre führte der Herr unbekannten Alters ein Wettbüro für Eiskunstlauf im Hinterhaus einer Haxenbraterei, bevor er sich eines Besseren besann und sich fortan ehrenamtlich als Golfballtaucher in einem tschechischen Golfballclub für Einarmige engagierte, bevor er sich mit Haut und besonderem Haar der Kinderliedermacherei verschrieb.

Eine solche Biografie lässt auf eine schillernde Vergangenheit schließen – oder auf eine ebensolche Fantasie. Dass er letztere hat, beweist der Nürnberger Comedian und Liedermacher El Mago Masin seit vielen Jahren auf Straßen, Bühnen, Kreuzfahrtschiffen und neuerdings auch Tretbooten. Und als hätte er zwischen Rückwärtsrollen und Eselswanderungen nicht schon genug zu tun, ersann er nun ein Alter Ego, das es ihm ermöglicht, neues Publikum zu erschließen – und gewissermaßen auch, seinen Kopf aus einer kleinen Schlinge zu ziehen.

In der Badewanne verirrt

"Ich habe ziemlich viele Rückmeldungen bekommen von Eltern, deren Kinder in der Schule oder im Kindergarten ständig meine Lieder singen", erzählt Masin, und davon, dass es zu durchaus skurrilen Momenten kommen kann, wenn zarte Kinderstimmen die Vorzüge des Tupperware-Vibrators preisen. Warum also nicht gleich etwas gezielt Kindgerechtes machen? Ideen gab’s zuhauf. Denn Wolfgang Masin, dessen Geburtsjahr zwischen 1969 und 1980 changiert, ist selbst Vater zweier junger Damen und sagt: "Auf so einer Autofahrt beispielsweise, da entsteht schon mal das ein oder andere Lied." Vom kleinen Waschbären, der sich den Bauch wäscht, wird gesungen, vom Taucher, der in der Badewanne auftaucht, weil er mangels Kanalisationsnavigationsgerät falsch abgebogen ist. Es gibt Lieder über den schönsten Tag der Woche, der – klaro! – der Freitag ist, und solche, die Lehreraugen feucht werden lassen vor Freude, vermitteln sie doch anschaulich die deutschen Landeshauptstädte. Im Masin-Style, versteht sich.

"Es geht ziemlich viel um Tiere", erzählt der Spaßpapa, um Einhörner, Astronauten und Piraten, und es geht ums Mitmachen und ganz aktiv dabei sein. Im Tonstudio Katzer hat Masin alles noch geschwind ins Polycarbonat gepresst.

Geräusche herbeizaubern

"Endlich gute Kinderlieder #1" heißt das kleine große Werk, in dem geblubbert und gemäusestimmt und überhaupt das große Register der Geräuschezauberei gezogen wird. Das "endlich" soll aber keinesfalls als Hohn auf die Kinderliedermacherbranche verstanden werden, sondern vielmehr als kleiner Seitenhieb auf ihn selbst, sagt Masin, der selbst aufgewachsen ist mit Pfannkuchen, Dinosauriern, kleinen roten Badeschuhen und allem, was beispielsweise Geraldino und die Plomster ab den frühen 80er Jahren in Kinderköpfe gepflanzt haben. Jener Geraldino hat das prima Elefanten-Seifenblasen-Piraten-Geschenke-Lied "Ich habe Geburtstag heut" unlängst geadelt und auf die Sampler-CD des deutschen Kinderliederpreises gehoben, der 1999 von dem Kinderliedermacher-Guru initiiert wurde und seither jährlich vergeben wird.

Für alle kreativen Kids und fantasievollen Köpfe gibt es am Sonntag, 29. Juli, um 14 Uhr im KulturGarten Toni Komisch live. Es steht zu befürchten, dass ihm hier gelingt, was El Mago Masin ohnehin und während des Bardentreffens traditionell an drei Tagen abends (vor dem Cinecittà) tut: unterhalten. Und zwar ganz vorzüglich.

Elmagomasin.de

KATHARINA WASMEIER