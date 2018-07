Heiß und laut: Alle Bilder vom Bardentreffen 2018

Nürnberger Gratis-Festival in der Innenstadt war wieder ein Besuchermagnet - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Drei Tage Musik pur! Das Bardentreffen hat auch 2018 wieder die Massen in die Nürnberger Altstadt gelockt. Auf diversen Bühnen legten sich die Künstler bei hochsommerlichen Temperaturen ins Zeug, um den Besuchern so richtig einzuheizen. Wir haben alle Bilder vom Wochenende.

Tolle Konzerte, umjubelte Klänge und friedliche Stimmung: Das Bardentreffen 2018 war mit rund 200.000 Besuchern ein Publikumsmagnet. © Horst Linke



Tolle Konzerte, umjubelte Klänge und friedliche Stimmung: Das Bardentreffen 2018 war mit rund 200.000 Besuchern ein Publikumsmagnet. Foto: Horst Linke



Das heißeste Bardentreffen aller Zeiten ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Zumindest die Temperaturen waren rekordverdächtig. Immerhin strömten an den drei Tagen insgesamt rund 200.000 Besucher in die Nürnberger Altstadt und feierten ein rauschendes Weltmusikfest.



Wie immer war das Bardentreffen glänzend organisiert, das Publikum bester Laune und es gab keine größeren Probleme. Die sommerliche Hitze sorgte dafür, dass der große Publikumszulauf erst am Abend einsetzte. Dann aber wurde es richtig eng.

Diesmal standen Rhythmus und Poesie im Fokus, auch wenn die Veranstalter es mit dem Begriff Rap nicht so ganz genau nahmen. Egal, denn das Musikangebot konnte sich auch diesmal wieder hören lassen.

Die Sängerin Fiva und die Jazzrausch Big Band sowie Lo & Leduc aus der Schweiz waren die großen Abräumer und sorgten auch musikalisch für Höhepunkte. Beim Finale spielten unter anderem der bayerische Sänger und Musiker Hans Well, dessen Kinder in der Gruppe Wellbapn spielen, sowie die Songpoetin und Pianistin Anna Depenbusch.

Bilderstrecke zum Thema Bardentreffen-Sonntag: Wellbappn, Scheibsta und Co. Les Poules à Colin, Scheibsta & die Buben, Hans Well & Wellbappn: Der Sonntag des Bardentreffens trifft auf eine bunte Mischung bayrischer Volksmusik, Jazz, Hiphop und zeitlosem französischem Gesang.



Bilderstrecke zum Thema Straßenmusiker bringen Stimmung nach Nürnberg Auch abseits der großen Bühnen ist auf dem Bardentreffen einiges geboten. Zahlreiche Straßenkünstler verzaubern die Nürnberger Altstadt mit ihrer vielfältigen Musik. Begleitet werden sie von strahlendem Sonnenschein und begeisterten Zuhörern.



Bilderstrecke zum Thema Top-Acts am Bardentreffen-Samstag: Von Fado bis Schweizer Rap #zweiraumsilke war einer der Acts, dem die Besucher des Bardentreffens besonders entgegenfieberten. Die deutschen Hip-Hopper erfreuen sich einer großen Fanbase. Aber auch das Schweizer Rap-Duo Lo & Leduc heizte den Zuschauern ordentlich ein. Cristina Branco hingegen sang ganz unter dem Zeichen des Fado für die Nürnberger.



Bilderstrecke zum Thema Bardentreffen-Samstag: Theresa Michelson, Emel Mathlouthi und N3rdistan Theresa Michelson stammt aus der Oberpfalz und verzauberte das Publikum auf dem Lorenzer Platz mit ihrer kraftvollen Stimme und leichtgängigen Songs. Die tunesische Singer-Songwriterin Emel Mathlouthi begeisterte auf dem Hauptmarkt mit elektronischen Sounds, TripHop und Folk-Klängen aus ihrer Heimat. N3rdistan präsentierten traumhafte Lieder in der Katharinenruine - gespickt mit arabischer Poesie, Rap-Elemnenten und elektronischen Klängen.



Bilderstrecke zum Thema Bardentreffen 2018: Hitze, Erfrischung und beste Laune Was tun, wenn die Temperaturen beim Bardentreffen locker die 30-Grad-Marke überschreiten? Die Besucher des größten Musikfestivals in Deutschland haben sich von der Hitzewelle nicht niederringen lassen. Stattdessen hieß es: krz erfrischen und den Klängen der Barden lauschen.