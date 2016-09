Heißer Konzert-Herbst: Diese Bands spielen in Nürnberg

Große Namen treten in Meistersingerhalle und in der Arena auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Von Schlagersternchen Beatrice Egli über Rockröhre Bonnie Tyler bis zum Deep-House DJ Felix Jaehn - in Nürnberg ist musikalisch in den nächsten Monaten einiges geboten. Wir haben unsere Konzerthighlights für Sie zusammengetragen.

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und nach Kärwas und Co zieht es die Nürnberger wieder nach drinnen. Um Abwechslung in das tägliche Couchprogramm zu bringen, haben wir für Sie die Konzerthighlights im Herbst: Egal ob Klassik, Schlager oder Pop - viele bekannte Gesichter treten bald in der Lebkuchenstadt auf.