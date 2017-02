Heißmann & Rassau krempeln "Dahoam is Dahoam" um

NÜRNBERG - Ist ihr gemeinsamer Auftritt bei "Fastnacht in Franken" in Gefahr? Zumindest verspricht der Bayerische Rundfunk für eine Folge der Serie "Dahoam is Dahoam" turbulente Zeiten mit den fränkischen Kultkomikern Heißmann & Rassau.

Machen bald "Dahoam is dahoam" unsicher: Heißmann und Rassau. © Roland Fengler



Denn ihre Figuren Waltraud und Mariechen steigen am Donnerstag in der BR-Serie im Brunnerwirt ab - und zerstreiten sich dort. Der geplante Auftritt in Veitshöchheim scheint kaum noch zu retten. Zwischenzeitlich könnte ja der fränkischstämmige Apotheker Bamberger die Rolle der neuen Waltrud übernehmen? Ein Wirrwarr der närrischen Irrsinns entspinnt sich in dieser Folge.

Bereits 2016 schauten Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda in der Serie vorbei - denn natürlich handelt es sich bei den Gastauftritten um dezente Hinweise auf die "Fastnacht in Franken", die am Freitag im BR zu sehen sein wird. Ganz ohne närrische Hintergedanken kam vor zwei Jahren übrigens Finanzminister Markus Söder in die Heimatserie.

"Dahoam is Dahoam" ist die erfolgreichste tägliche Vorabendserie in Bayern und zugleich eine der bekanntesten Marken im BR Fernsehen. Deutschlandweit schalten pro Folge bis zu eine Million Zuschauer ein. Die Folge mit Waltraud und Mariechen läuft am Donnerstag um 19.30 Uhr im BR, "Fastnacht in Franken" startet am Freitag bereits um 19 Uhr auf dem Sender.

