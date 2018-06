Helene Fischer in Nürnberg: Alle Infos zum Mega-Konzert

Am Sonntag steht das Max-Morlock-Stadion Kopf - Ben Zucker im Vorprogramm - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Fans von Helene Fischer stehen bereits in den Startlöchern: Am Sonntag bringt die smarte Blondine das Nürnberger Max-Morlock-Stadion mit "Atemlos" und Co. zum Beben. Wir haben im Vorfeld alle Infos zu Anfahrt, Sicherheitskonzept und Vorprogramm.

Helene Fischer geizt nicht mit ihren Reizen: Die Schlagersängerin tritt schon mal in Hotpants und Glitzer-BH vor das Publikum. © Anelia Janev/PR



Helene Fischer geizt nicht mit ihren Reizen: Die Schlagersängerin tritt schon mal in Hotpants und Glitzer-BH vor das Publikum. Foto: Anelia Janev/PR



Für das Konzert am Sonntag, 1. Juli, im Max-Morlock-Stadion empfehlen die Veranstalter den öffentlichen Nahverkehr sowie die Park&Ride-Möglichkeiten zu nutzen, da die Parkplätze rund um das Stadion begrenzt sind.

Zur An- und Abreise können Konzertgäste die Linie U1 (Haltestelle Bauernfeindstraße) und U11 (Haltestelle Messe) sowie die S-Bahn Linie S2 (Haltestelle Frankenstadion) und Tram-Bahn Linie 6 (Haltestelle Dokuzentrum) nutzen. Für S-Bahn, Bus und Co. müssen die Besucher allerdings ein VGN-Ticket lösen. Die Eintrittskarten für das Konzert gelten nicht als Fahrkarte, wie das bei vielen anderen Veranstaltungen im Stadion oder der Arena oft der Fall ist.

Bereits im Jahr 2015 bezauberte Helene Fischer die Nürnberger - damals noch im Grundig-Stadion:

Der Einlass ist ab 17.30 Uhr geöffnet. Zur Sicherheit aller Besucher gibt es hier verstärkte Kontrollen. Die Veranstalter bittten, frühzeitig am Eingang zu sein, da es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Rucksäcke und Handtaschen, die größer als DIN A4-Format sind, sowie alle anderen größeren Gegenstände (z.B. Regenschirme) sollen zu Hause oder im Auto gelassen werden. Auch Notebooks, Tablets, professionelle Kameras oder andere Geräte für Audio- und Videoaufnahmen sind am Konzertgelände nicht erlaubt. Zudem dürfen Besucher keine Speisen, Glasflaschen und Dosen mitnehmen. Eine komplette Auflistung aller Gegenstände finden Sie hier.

Ab circa 19.30 Uhr legt Support-Act Ben Zucker auf der Bühne los und bringt das Publikum schon mal in Stimmung. Um 20.30 Uhr ist es dann Zeit für Helene Fischer. Die Schlager-Ikone bringt unter anderem ihre Hits "Atemlos", "Herzbeben" oder "Achterbahn" auf die Bühne im Max-Morlock-Stadion. Das Konzert soll laut Veranstalter bis etwa 23 Uhr dauern. Danach können Besucher wiederum die Heimreise mit dem öffentlichen Nahverkehr antreten. Die DB Regio stockt das Angebot an Zügen auf.

evo