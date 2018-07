Helene-Mania in Nürnberg! Zehntausende Fans entern Stadion

Schlager-Ikone lockt Jung und Alt ins Max-Morlock-Stadion - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Sie zieht die Massen an: Schlagersängerin Helene Fischer. Tausende haben sich am Sonntagabend in Nürnberg ins Max-Morlock-Stadion gedrängt, um mit "Herzbeben" ihre spektakuläre Bühnenshow zu sehen.

Schon lange vor Konzertbeginn trafen die Fans von Helene Fischer am Max-Morlock-Stadion ein - bestückt mit Fanshirts, Transparenten und einer ordentlichen Menge Vorfreude! © Stefan Hippel



Vorne am Gitter der Einlass-Tore stehen Fans schon seit vier Stunden und länger. Sie wollen zu den ersten gehören, die ins Stadion kommen. Gleich ist es so weit, dann öffnet der Sicherheitsdienst die Türen. Doch geordnete Schlangen stehen nicht davor — es ist ein Meer an herausgeputzten Köpfen, dessen Ende sich von hier aus nur erahnen lässt.

Ein Kopf gehört Sophia. Das achtjährige Mädchen aus Erlangen entrollt ein Plakat, das unter ihrem Arm klemmt. "I love Helene, nur mit Dir flieg ich wie ein Schmetterling" steht darauf, in Anlehnung an Fischers Song "Schmetterling". Im Gegensatz zur Leichtigkeit, die der Song vermittelt, findet Sophia, dass Helene "nicht abgehoben" sei, sondern "auf dem Boden" stehe. Das sieht auch ihre Tante so, die ihrer Nichte beim Plakat-Entwerfen geholfen hat. "Helene sieht auch so schön aus", sagt die Achtjährige. Papa Sergej ergänzt lächelnd: "Wir sind alle Fans von Helene, das liegt in der Familie."

"Helene ist makellos"

Wen man fragt, was die 33-Jährige Sängerin so herausragend macht, ist zu hören: "zauberhafte Stimme", "sie ist makellos", "schön", "ist ohne Allüren". Für Tobias Müller aus Bamberg, einem jungen Mann mit Piercings im Gesicht, sind es die "tiefgründigen Texte" und die "einmalige Bühnenshow", die es ihm angetan haben. Etwas, was Carolin Stemmer unterstreicht. Natürlich. Denn die 20-Jährige aus Gelsenkirchen schiebt einen von zehn Wagen mit Fanartikeln durch die Massen. Fans können sich bei ihr mit Trinkbecher, T-Shirts und Helene-Bändern eindecken.

So wie Ute und Edward Hermann aus Crailsheim in Baden-Württemberg. Sie haben sich bei Carolin Stemmer eben zwei Trikots gekauft mit "Helene" und — selbstredend — der Nummer "1" auf dem Rücken. Ein alleiniges Konzert ihres Idols haben sie zwar noch nicht gesehen, nur im Rahmen einer bunten Schlagernacht in Stuttgart hörten sie Helene live. Pro Eintrittskarte hat das Pärchen 92 Euro hingelegt. Jetzt ziehen sie ihre Tickets raus — denn endlich öffnen sich die Pforten.

Wie die Fans sich die Wartezeit vertrieben haben, ehe sie endlich ihre Helene auf der Bühne bejubeln durften, haben wir in einer Bildergalerie zusammen gefasst.

