„Heute fällst du ja schon auf, wenn du nicht tätowiert bist"

Interview mit Markus Jüllich von den Schwermetallhelden Crematory vor dem Auftritt in Nürnberg - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Bei Heavy Metal denkt man unweigerlich an Bier trinken, Faust ballen und mit nacktem Oberkörper vor Lautsprechertürmen herumtaumeln. Aber es gibt auch Bands wie die deutschen Schwermetallhelden Crematory, die erfolgreich gegen diese Klischees ankämpfen. Ihre Musik bleibt auch nach 25 Jahren ganz brutal und extrem schwungvoll. An Silvester spielen sie bei der fränkischen Heavy Metal-Kreuzfahrt „Aqua Ruction III“. Wir sprachen mit Bandgründer und Taktgeber Markus Jüllich.

Runderneuerte Besetzung: Crematory um Markus Jüllich (vorne, Mitte). Foto: Foto: PR



Zum 25. Bandjubiläum präsentiert Crematory ein runderneuertes Line-up. Herrscht bei Ihnen gerade Aufbruchstimmung?

Markus Jüllich: Das würde ich sagen. 25 Jahre im Metal-Genre erfolgreich zu sein, ist für eine deutsche Band schon etwas Besonderes. Die neuen Mitglieder bringen frischen Wind in die Band, darüber sind wir heilfroh.

Als Band will man einerseits erkennbar bleiben, andererseits auch Neues wagen. Wie bewältigen Sie diesen Spagat?

Jüllich: Das haben wir schon immer gemacht. Wir haben uns von Album zu Album weiterentwickelt und auch mit verschiedenen Einflüssen experimentiert. Aber trotzdem gilt: Wo Crematory draufsteht, ist auch Crematory drin.

Warum macht Sie harte und laute Musik glücklich?

Jüllich: Für mich gibt es nichts Geileres als Metal auf dem Schlagzeug zu spielen, weil es in dieser Musik so viele Nuancen und Möglichkeiten gibt wie in keiner anderen Musikrichtung. Da kann ich mich als Schlagzeuger voll austoben.

Wie haben Sie die klassische Heavy-Metal-Zeit Mitte der 1980er Jahre in Erinnerung, als Schwermetaller noch als Bürgerschrecke galten?

Jüllich: Ich persönlich kam erst sehr spät zum Heavy Metal. Ich bin eher mit dem Wave-Pop der 80er aufgewachsen, ich war immer ein großer Depeche-Mode-Fan. Metallicas „Master Of Puppets“ war mein Initialerlebnis mit Heavy Metal.

Kann man mit Heavy Metal heute noch den spießigen Mittelstandsbürger provozieren?

Jüllich: Die Gesellschaft ist mittlerweile sehr offen. Heute fällst du ja schon auf, wenn du nicht tätowiert bist. Selbst die Fußballer sind von unten bis oben zugetackert und auch beim Eurovision Song Contest findet mittlerweile Heavy Metal statt.

Metal hat den Ruf, nicht die intelligenteste und schönste Musik auf Erden zu sein. Wollen Sie gegen dieses Klischee ankämpfen?

Jüllich: Also, ich finde Heavy Metal sehr intelligent! Unsere Kompositionen und Arrangements sind viel anspruchsvoller als es bei Schlager und Pop der Fall ist. Interview:

OLAF NEUMANN