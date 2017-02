"Hilfe, ich bin zu dick!": Ina Müller in Nürnberg

51-Jährige begeistert Publikum in der Arena Nürnberger Versicherungen - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Ina Müller hielt Hof in Nürnberg - und ihre Fans waren hin und weg von der norddeutschen Sängerin, Kabarettistin und Schnodderschnauze. In der Arena Nürnberger Versicherung kam dabei auch der persönliche Kontakt mit den Besuchern nicht zu kurz.

Feuilleton..Foto: Günter Distler..Motiv: Ina Müller; Arena Nürnberger Versicherung; 12.02.2017 © Günter Distler



Feuilleton..Foto: Günter Distler..Motiv: Ina Müller; Arena Nürnberger Versicherung; 12.02.2017 Foto: Günter Distler



In der gutbesuchten Arena widmete sich die 51-Jährige, die man vor allem aus der NDR-Samstagabend-Reihe "Inas Nacht" kennt (die sie in der winzigen Seemannskneipe "Schellfischposten" am Hamburger Fischmarkt moderiert), in ausführlichen Monologen ihren Lieblingsthemen Shoppen und Partnerschaft, "Hilfe, ich bin zu dick!" und "Verdammt, ich werde alt".

Bilderstrecke zum Thema "Juhu-Tour": Ina Müller begeistert in der Nürnberger Arena Ina Müller ist ein Tausendsassa: Als Moderatorin, Autorin und Rockröhre verzückt sie seit über zehn Jahren ihre zahlreichen Fans. Mit ihrem sechsten Studioalbum "Ich bin die" im Gepäck stand sie am Sonntag in der Arena Nürnberger Versicherung auf der Bühne.



Musikalisch drehte sich alles um die Lieder von Müllers achtem Studioalbum "Ich bin die", die sie live mit Band intonierte. Drei Stunden stand die Entertainerin in der Arena auf der Bühne, von der sie jedoch immer wieder herabstieg, um durch den Saal zu laufen und Kontakt mit den Besuchern aufzunehmen. So erfuhr der Star des Abends unter anderem, dass "Waggerla" in Franken nicht das männliche Geschlechtsorgan benennt, sondern ein Kosename für ein geliebtes und verehrtes Frauenzimmer ist.

Am 23. März kann man Ina Müller noch einmal in der Arena in Bamberg erleben.

gn