"HipHop klingt für mich wie Hickhack"

Interview mit Mick Box von Uriah Heep — Konzert in Fürth - vor 1 Stunde

FÜRTH - Uriah Heep hoben vor 50 Jahren zusammen mit Led Zeppelin, Black Sabbath und Deep Purple eine britische Form des Hard Rock aus der Taufe. Wir sprachen mit Leadgitarrist Michael Frederick "Mick" Box über das aktuelle Album "Living The Dream", das am Freitag erscheint, und die Kindertage der Rockmusik. Am 27. Oktober ist die Band in Fürth zu erleben.

Der heute 71-jährige Londoner Mick Box (links) ist das einzig noch aktive Gründungsmitglied von Uriah Heep, die sich nach einer Figur aus Charles Dickens’ Roman „David Copperfield“ benannten. Die Briten verkauften bis heute über 40 Millionen Platten und beeinflussten unzählige Bands bis hin zu Queen mit ihrem Sound. Ihre kommerziell erfolgreichste Zeit hatten sie in den 70er Jahren. Mick Box hatte nur wenige Monate Gitarrenunterricht und wurde zunächst vom Jazz und Künstlern wie Django Reinhardt beeinflusst. Der bekannteste Song von Uriah Heep, „Lady in Black“, erschien 1971 auf dem Album „Salisbury“. Ab kommenden Freitag ist das neueste Werk „Living The Dream“ zu haben. © Foto: Jürgen Eisenbrand



Mr. Box, Ihr 25. Studioalbum in 50 Jahren heißt "Living The Dream". Welche Idee liegt der Platte zugrunde?

Mick Box: Wir wollten dem Sound treu bleiben, den wir in den 70er Jahren kreiert haben. Deshalb hört man auch viel Hammondorgel, Wah-Wah-Gitarre und spezielle Harmonien. Zudem haben wir das Album im Studio unter Live-Bedingungen aufgenommen. Man soll spüren, dass da eine komplette Band spielt. Unserem Produzenten Jay Ruston ist es gelungen, dass wir sehr frisch klingen.

Rock’n’Roll war anfangs das Lebensgefühl einer Jugend-Protestkultur. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie mit 71 zu alt sind für den Rock’n’Roll?

Box: Niemals. Wer wahre Leidenschaft verspürt, denkt nicht an solche Dinge, sondern will immer weitermachen. Als wir anfingen, dachten wir, diese Musik wird in zwei, drei Jahren wieder verschwunden sein. Aber hier sitzen wir und reden über 50 Jahre Uriah Heep! Gute Songs sind die Antwort auf alles. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Ich bin wahrscheinlich dreimal so alt wie die Kids bei uns in der ersten Reihe.

Und Sie haben noch immer dieselbe Langhaarfrisur wie vor 50 Jahren!

Box: Gott sei Dank! Meine Haare bedeuten mir nämlich etwas. Sie sind Teil meiner Persönlichkeit. In den 60er und 70er Jahren eckte man mit solch einer Matte noch mächtig an. In einem Pub wurde man nicht bedient, wenn man so aussah wie ich. Wie dämlich ist das! Lange Haare hatten schon immer etwas Rebellisches.

HipHop hat Rock als dominante Jugendkultur abgelöst. Alle wichtigen gegenwärtigen künstlerischen Impulse, alles, was neu, spannend, aufregend oder innovativ ist, kommt von HipHop. Ist Rockmusik heute etwas Altmodisches?

Box: Wenn dem so wäre, würden wir dann jedes Jahr 150 Shows spielen? Wären wir dann in insgesamt 61 Ländern aufgetreten? HipHop klingt für mich wie Hick-Hack! Aber es ist halt die Musik der Jugend. Es gibt immer noch genügend Leute auf der Welt, die klassischen Rock lieben.

Uriah Heep treten bei der "Night of Classic Rock" am 27. Oktober in der Fürther Stadthalle auf, Kartentelefon 09 11/2 16-27 77.

Interview: OLAF NEUMANN