"House of Glock ’n’ Roll" steht in Nürnberg

NÜRNBERG - Das kleine Haus in der Jakobstraße 53 ist unseren aufmerksamen Augen nicht entgangen. Jedes Mal, wenn man in den letzten Jahren vorbeikam, schien dort etwas anderes zu sein: Mal war es eine Modeboutique und mal ein Showroom, dann eine Gitarrenschule und nun auch noch ein AlpenRockTheater. Höchste Eisenbahn für einen Besuch im "House of Glock ’n’ Roll"!

Gleich wird er es wieder tun: „Hell’s Bells“ auf Kuhglocken spielen. Denn laut Sepp Wylde stammt der Rock ’n’ Roll ursprünglich aus Tirol. Davon und von manch anderem erzählt der Österreicher im „House of Glock ’n’ Roll“ in der Jakobstraße. © Foto: Lutz Johannes



Ibiza im Sommer und Tirol im Winter, dazu eine Portion Rock ’n’ Roll und das alles mitten in Nürnberg – so beschreibt Sepp Wylde das "House of Glock ’n’ Roll", das er zusammen mit der Nürnberger Moderatorin, DJane und Modedesignerin (Stichwort Ibiza-Mode) Nina Halbig erst ge- und dann erfunden hat. 2016 war das, wie so oft, aus blankem Zufall.

In den vergangenen zwei Jahren hat Wylde das Ladengeschäft nicht nur komplett umgebaut und in eine zünftige Alpenhütte verwandelt, sondern auch ein passendes Bühnenprogramm dazu entwickelt. In dem spannt er eine Brücke von Tirol nach Amerika. Wylde stammt wirklich aus Österreich und ist tatsächlich auf einer Alm aufgewachsen, wo er der einzige Rockfan war. Unter anderem davon erzählt seine zweistündige "Glock ’n’ Roll Show".

"Die Sache ist nämlich die", erklärt der 52-Jährige augenzwinkernd. "Der Rock ’n’ Roll ist gar nicht auf der Gitarre, sondern auf der Glocke erfunden worden — bis der Chuck Berry ihn meinem Großvater geklaut hat und damit groß rausgekommen ist . . ."

Wahrheit oder Flunkerei liegen dicht beieinander in dieser rustikalen Ein-Mann-Rock-Revue, die vom Charme des Protagonisten getragen wird. Denn dieser Sepp Wylde ist echt ein Typ! Wenn der weitgereiste Lebenskünstler AC/DCs "Hell’s Bells" auf Kuhglocken trommelt, bleibt kein Auge trocken. Trotzdem offenbart der Zweiakter auch leise, nachdenkliche Momente. Und da der Mensch nicht vom Glock ’n’ Roll allein lebt, erwartet den Besucher obendrein eine anständige Brettljause, sprich: Brotzeit. Richtig schick und gemütlich ist es im "House of Glock ’n’ Roll", wo die Augen übergehen und das Staunen groß ist. Mit dem Eintreten fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Was nicht nur an der Stilsicherheit, sondern auch an der unglaublichen Detailverliebtheit liegt, die Sepp und Nina hier haben walten lassen – selbst die Spieße für die Käsehäppchen sind schwarz und mit kleinen Totenköpfen verziert.

Regelmäßige Vorstellungen wie in einem herkömmlichen Theater gibt es im "House of Glock ’n’ Roll" nicht. Der Raum kann nur komplett angemietet werden: als Party-Location für geschlossene Gesellschaften, auf Wunsch eben mit erweitertem Showprogramm. Ansonsten ist Sepp Wylde mit seiner "Glock ’n’ Roll Show" mobil unterwegs. Denn spätestens im Frühjahr, wenn Nina Halbigs neue Kleiderkollektion aus Ibiza eintrudelt, wird sich das niedrige Häuschen ohnehin wieder in eine Boutique verwandeln.

www.seppwylde.com

STEFAN GNAD