Hütte voller Blasmusik: Das geht in dieser Woche

NÜRNBERG - Schneisen durch den Veranstaltungsdschungel zu schlagen ist an dieser Stelle unser ehrenwertes Anliegen: Jeden Montag stellt ein Mitglied der NN-Kulturredaktion seine ganz persönlichen Tipps für die Woche vor.

Sie machen Blasmusik wieder cool: La Brass Banda füllen seit Jahren die Hallen und Festivals der Republik. Foto: Gsänger



Blasmusik mit "LaBrassBanda": Die Zeit der kürzesten Nächte ist wieder angebrochen. Und soviel Tageslicht sollte man nutzen. Wie wär‘s da mit einem Ausflug ins romantische Högenbachtal? Zum Auftakt der 30. Kirwa in Hartmannshof (Gemeinde Pommelsbrunn) spielen doch tatsächlich "LaBrassBanda" am 14. Juni ab 20 Uhr im Festzelt auf. Ja, genau die aus dem Chiemgau stammende Blasmusik-Gruppe um den Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl verirrt sich ins Fränkische, knapp an der Grenze zur Oberpfalz.

Kuhnlein-Skulpturen in Weißenburg: Der Bildhauer Andreas Kuhnlein betrachtet den Baum als wesenhafte Erscheinung und Synonym für den Menschen. Hölzern von toten und entwurzelten Bäumen entlockt er ein Menschenbild, das geprägt ist von Verletzlichkeit und Vergänglichkeit. Ein Baum mit seinen Jahresringen, weiß Kuhnlein, trägt die verflossene Zeit ebenso in sich, wie ein menschliches Antlitz. Unter dem Motto "Dem Menschsein auf der Spur" ist noch bis zum 23. Juli eine Auswahl mit seinen Werken in der KunstSchranne in Weißenburg (An der Schranne 12) zu sehen. Am 9. Juli kommt der Chiemgauer selbst zum Künstlergespräch (11 Uhr).

"Die Hütte" in Rothenburg: Ein berührendes Drama über einen Vater, der nach der Entführung und Ermordung seiner Tochter eine Einladung von Gott erhält. Wie kann es sein, dass Gott die Menschen liebt und trotzdem so viel Leid und Unrecht auf der Erde geschieht? Diese Frage beschäftigt viele Gläubige. Auch wenn es darauf keine einfache Antwort gibt, sucht der Regisseur Stuart Hazeldine in seiner warmherzigen Verfilmung nach Antworten. Dabei wird er von der Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer ("The Help") und "Avatar"-Star Sam Worthington unterstützt. Der Film stammt von dem Produzenten der preisgekrönten Dramen "Life of Pi" und "Blind Side". Zu sehen im Filmpalast im Forum Rothenburg (Nördlinger Straße 1) am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 18 Uhr.

