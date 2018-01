Elton John ist schon seit knapp 50 Jahren auf der Bühne. Heute Abend trat er mit einer Nachricht zu seiner Zukunft - die nächste Welt-Tour wird seine letzte sein, ein Karriere-Ende soll es jedoch nicht sein. Wir haben sein Leben in der Öffentlichkeit in Bildern zusammengefasst.

Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

Sie können es noch immer: Depeche Mode haben am Sonntagabend die Nürnberger Arena am Kurt-Leucht-Weg zum Beben gebracht. Wir haben die Bilder des Konzert-Spektakels!

Glamour, Prunk und Champagner in Hülle und Fülle: Am Samstagabend feierte Deutschlands Prominenz zum 45. Mal in München den Deutschen Filmball. Dabei bewiesen sie ihre große Feierlaune.