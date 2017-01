Im neuen "Tatort" tun sich Frankfurter Abgründe auf

FRASNKFURT/MAIN - Für das Frankfurter Ermittler-Duo Anna Janneke und Paul Brix geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nachdem vor kurzem die letzte HR-"Tatort"-Folge in die abgespacte Cyberwelt entführte, geht es in der aktuellen Ausgabe "Land in dieser Zeit" wieder handfester und diesseitiger zu.

Hauptkommissarin Anna Janneke (Margarita Broich, links), Kriminaltechniker Uhlich (Sacha Nathan, Mitte) und Hauptkommissar Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln am Tatort eines Brandanschlags. © dpa



Wie so oft: Ein Routinefall entwickelt sich mehr und mehr zu einer abgründigen Geschichte. Gerufen werden Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch), weil in einem ausgebrannten Friseursalon die Leiche einer Auszubildenden gefunden wurde. Unglück, Unfall oder doch ein vertuschter Mord?

Und auf einmal befinden sich die beiden hier ausgesprochen sensibel ermittelnden Hauptkommissare in einem ausgedehnten Sumpf, in dem es um dealende Afrikaner, nationalistische Kreise mit ihrem simplen Weltbild und verunsicherte Jugendliche auf dem Sprung zum Erwachsenendasein geht. So wie es der Titel eben nahelegt: Land in dieser Zeit.

Wie schon beim klaustrophobischen Gedanken-Experiment "Wendehammmer" (und gerade eben beim Münchner "Klingelingeling"-Tatort) führt wieder der Schweizer Markus Imboden Regie. Dieses Mal gibt er dem Zuschauer aber die Chance, dem Plot einigermaßen plausibel folgen zu können — selbst auf die Gefahr hin, dass das ein oder andere Sozialklischee denn doch zu einseitig beschworen wird.

Dennoch richtet Imboden einen intensiven Blick auf die sozialen und gesellschaftlichen Verwerfungen in unserer Zeit, die es trotz Beschäftigungsrekords und (noch) floriender Wirtschaft gibt. Der vermehrte Wohlstand kommt eben nur noch bei wenigen Bevölkerungsschichten an. Schon gar nicht bei jenen, die ihr Auskommen in einem kleinen Friseurladen oder Kiosk in einem Problem-Stadtteil finden müssen.

Großen Anteil daran, dass man an der Geschichte dranbleibt, hat ein ausgesprochen gut funktionierender Cast. Neben den beiden Hauptakteuren gefallen vor allem Jasna Fritzi Bauer in der Rolle der zwielichtigen Hauptbelastungszeugin Vera, Anne Brüggemann als Juliane Kronfels (die kalte WG-Bewohnerin von Vera), Warsama Guled als John Aliou und Birge Schade.

Markus Imboden schneidet gerne bürgerliches Liedgut wie „Kein schöner Land“ gegen Hartz IV-Gettho-Tristesse. Und endlich erfährt man auch, weshalb Paul Brix mit der transsexuellen Fanny (Zazie de Paris) zusammenlebt. Eine profunde Geschichte solide inszeniert: Auch das kann "Tatort" sein.

"Tatort": Land in dieser Zeit. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD.

Jens Voskamp