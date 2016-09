In Roßtal kann man Graffiti lernen

Carlos Lorente unterrichtet, wie man richtig mit den Sprühdosen hantiert - vor 1 Stunde

ROSSTAL - Was für ein cooles Graffiti! In Roßtal können Jugendliche und Erwachsene lernen, tolle Bilder mit Sprühdosen zu zaubern.

Carlos Lorente (rechts) lehrt in Roßtal das Wandsprühen. © dpa



Carlos Lorente bringt es ihnen bei. Er kennt sich super mit Graffitis aus. Auch die 16-jährige Tanja hat bei einem der Kurse mitgemacht. Dabei hat sie gemerkt: Sprühen ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Carlos Lorente erklärt, wie man eine gerade Linie hinbekommt: „Immer aus dem ganzen Körper.“

Das bedeutet: Der Arm bleibt beim Sprühen gerade, die Bewegung kommt aus dem Oberkörper. Die Nachwuchs-Sprayer üben natürlich nur an Gebäuden, die auch verziert werden dürfen. Der Graffiti-Lehrer macht den Kurs-Teilnehmern klar, dass man nicht einfach irgendwo sprühen darf. Das ist verboten, man kann dafür bestraft werden. Ganz wichtig ist auch noch das mit den Handschuhen und Masken beim Sprayen: „Ist schließlich nicht gesund, was in den Dosen drin ist“, sagt Carlos Lorente.

dpa