Intendant des Nürnberger Staatstheaters zieht Bilanz

NÜRNBERG - Nach zehn Jahren als Intendant des Staastheaters Nürnberg wechselt Peter Theiler mit Beginn der neuen Spielzeit in gleicher Funktion an die Semperoper Dresden. "Addio Del Passato" ist das Motto der festlichen Abschiedsgala am 1. Juli im Opernhaus. – Im folgenden Gespräch zieht Peter Theiler seine persönliche Bilanz.

Peter Theiler, Intendant des des Nürnberger Staatstheaters, im Interview. Foto: Screenshot



NN: Herr Theiler, verlassen Sie Nürnberg mit einem lachenden oder einem weinenden Auge?

Peter Theiler: Eindeutig mit einem lachenden und einem weinenden. Ich bin mit der Stadt und der Region sehr verbunden. Nirgendwo habe ich so angenehm leben und zufrieden arbeiten können wie hier. Das war schon eine sehr schöne Zeit.

Was haben Sie hier besonders geschätzt?

Theiler: Ich hatte zehn Jahre lang eine abgesicherte Arbeit. Es gab kaum eine bedrohliche Debatte über die Finanzierung des Staatstheaters, die Stadt und der Freistaat Bayern stehen fest zu ihren Verpflichtungen. Das ist keineswegs selbstverständlich. Natürlich muss man immer wieder verhandeln, das ist ganz klar, aber die Finanzierung in anderen Kommunen ist teilweise bedrohlich. Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo wir vorher waren, ist es ganz schlimm.

Nürnberg hat ein Staatstheater, inwiefern spielt das eine Rolle?

Theiler: Wir sind ein Staatstheater und dennoch in erster Linie ein Stadttheater. Wir haben ein städtisches Publikum. Nürnberg hat ein riesiges Einzugsgebiet und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, die Menschen aus der Region anzulocken.

"Mein Konzept hätte sich irgendwann abgenutzt"

Haben Sie in Nürnberg alles erreicht, was Sie sich ursprünglich vorgenommen haben?

Theiler: Man erreicht nie alles, aber ich glaube, in zehn Jahren kann man ziemlich viel erzählen und vielleicht hat man sich dann auch ausgesprochen. Irgendwann hätte sich mein Konzept wohl auch abgenutzt. Jeder Intendant setzt Akzente und hat bestimmte Vorlieben, man kann ja nicht alles abdecken. Aber man darf sich nicht verzetteln. Ich denke, wenn ich jetzt hier weggehe, habe ich doch ziemlich viele Versprechen eingelöst.

Zum Beispiel?

Theiler: Na ja, wir haben gesagt, dass wir Belcanto bieten und in Kontext zum deutschen Opernrepertoire setzen wollen. Wir haben die Stimmkultur positioniert, die Stimme bleibt das Zentrum der Oper. Und wir haben ein schönes Ensemble aufgebaut, mit Sängerinnen und Sängern, die inzwischen international Karriere machen. Nach dieser Aufbauarbeit haben wir uns dann an Richard Wagner gewagt und außer Lohengrin auch all seine Werke hier gezeigt, einschließlich des Ring. Da bin ich schon stolz darauf.

Interview: S. Radlmaier / J. Voskamp / K. Erlenwein