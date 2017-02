Jazz-Stars im Luitpoldhain: Nils Landgren kommt

NÜRNBERG - Neben den beiden "Klassik Open Airs" mit der Staatsphilharmonie und den Nürnberger Symphonikern gibt es dieses Jahr wieder "Stars im Luitpoldhain" zum Nulltarif.

Posaunist Nils Landgren kommt nach Nürnberg: Bei der "Night of Jazz & Soul" wird er im Luitpoldhain dabei sein. © Hans von Draminski



Der Nürnberger Star-Schlagzeuger Wolfgang Haffner lädt am 6. August um 20 Uhr zu einer "Night of Jazz & Soul" prominente Weggefährten auf die Bühne im Nürnberger Luitpoldhain ein: Thomas Quasthoff, Stefanie Heinzmann, Nils Landgren und weitere Gäste werden von der eigens gegründeten German All Star Big Band unter der Leitung von Jörg Joachim Keller begleitet.

Damit setzt das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg die lockere Open-Air-Reihe "Stars im Luitpoldhain" fort. Das Konzert knüpft an die erfolgreiche Premiere von 2015 vor über 40.000 Zuschauern an. Die Veranstaltung findet auch in diesem Jahr wieder am Abend nach dem zweiten Klassik Open Air im Luitpoldhain (5. August) statt. Durch das Engagement der Sparda-Bank Nürnberg und weiterer Förderer bleibt die Veranstaltung eintrittsfrei.

