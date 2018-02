Keine Meeresstille und keine glückliche Fahrt

Premierenerfolg für David Böschs Inszenierung von Mozarts "Idomeneo" in Nürnberg - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Kein klassisches Antikendrama, sondern einen intensiven Vater-Sohn-Konflikt in einer apokalytisch verödeten Welt. So inszenierte David Böschs Wolfgang Amadeus Mozarts "Idomeneo" für die Theater in Basel und Antwerpen. Die Produktion erhielt nun im Opernhaus bei ihrer Nürnberg-Premiere viel Beifall.

Da jubelt noch alles und dankt Meeresgott Neptun, der sich als riesige Krake präsentiert, für die Ankunft des totgelaubten Königs Idomeneo. © Ludwig Olah



Idomeneo, König und oberster Kriegsherr von Kreta, kehrt nach vielen Jahren im Trojanischen Krieg in sein Reich zurück. Jeoch die See ist stürmisch. In letzter Not erbittet er Neptuns Beistand und tatsächlich glättet der Meeresgott die Wogen.

Spiel mir das Lied vom Tod: Ilker Arcayürek zeigte als Idomeneo eine beeindruckende schauspielerische und vokale Leistung. © Ludiwg Olah



Doch Idomeneo hat ein Gelübde abgelegt: Das erste Lebewesen, das er auf seiner Insel antrifft, will er den Göttern opfern. Da konnte er noch nicht wissen, dass das sein eigener Sohn Idamante sein würde. Und nun beginnt ein mächtiger Seelenkampf.

In dem Augenblick, das Idomeneo (Ilker Arcayürek, links) sein Gelübde ausführen und seinen Sohn Idamante (Ida Aldrian, rechts) täten will, stellt sich Ilia (Ina Yoshikawa) mit der Pistole dazwischen. © Ludwig Olah



Ilker Arcayürek bringt die Verzweiflung und auch die Ambivalenz des Titelhelden schauspielerisch wie sängerisch voll zur Entfaltung. Große Gesangsleistungen gingen auch von Ina Yoshikawa und Leah Gordon aus, die als Ilia beziehungsweise Elektra beide um die Liebesgunst Idamentes buhlen.

Am Ende ist die Welt ein einziger Friedhof: Idomeneo (Alker Arcayürek, vorne, Mitte) vergiftet sich, sein Sohn Idamante entleibt sich und Elektra schneidet sich die Pulsadern auf... © Ludwig Olah



Einen sehr wichtigen, weil handlungstragenden Part nimmt auch der Chor ein (Einstudierung: Tarmo Vaask). Marcus Bosch und die Staatsphilharmonie legten die Partitur sehr druckvoll, erfüllt von innerer Nervosität und Zerissenheit aus. Alles andere als ein Mozart zum Wohlfühlen, sondern einer zum Anschauen und Mitleiden.

JENS VOSKAMP