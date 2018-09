Kim Wilde kommt nach Nürnberg

Kim Wilde (57) ist wieder da. „Here Come The Aliens“ ist das erste Album mit neuen Songs seit acht Jahren. Derzeit ist die Britin auf Welt-Tournee. Im Oktober kommt Wilde für zwölf Konzerte nach Deutschland. Die 1960 in Chiswick bei London geborene Britin eroberte 1981 mit „Kids in America“ die Musikszene. Es war der Start zu einer Karriere mit mehr als dreißig Millionen verkauften Alben und vielen internationalen Hits. 1996 heiratete sie Hal Fowler, bekam zwei Kinder. Als ausgebildete Landschaftsgärtnerin moderierte sie Gartensendungen im britischen Fernsehen, schrieb Zeitungsartikel zum Thema und 2005 ihr erstes Buch „Gardening with Children“. © Foto: Nikolaj Georgiew