Bei der Premiere in Cannes wurde Maren Ades „Toni Erdmann“ mit Standing Ovations gefeiert. Dass die Jury der Filmfestspiele diese Vater-Tochter-Geschichte dann tatsächlich leer ausgehen ließ, mag man nach 162 wunderbaren Filmminuten gar nicht glauben. Inzwischen ist der Streifen vielfach ausgezeichnet worden und als bester fremdsprachiger Film für den Oscar nominiert. In unserer Kritik hieß es: "Bei all den Skurrilitäten — die von einer hinreißend komischen Nacktparty mit plüschigem Überraschungsgast über eine inbrünstige Version des Whitney-Houston-Songs „Greatest Love Of All“ bis zu eigenwilligem Sex reichen — verrät Maren Ade ihre Figuren nie an den schnellen Gag. Sie nimmt sie im Gegenteil überaus ernst. Und das nuancenreiche Spiel von Sandra Hüller und Peter Simonischek macht es dem Zuschauer leicht, mit ihnen mitzufühlen. Was kann der sich mehr wünschen als einen Film, der tief berührt und nachdenklich macht, über den man Tränen lacht und der den Spannungsbogen über weit mehr als zwei Stunden hält? Maren Ade ist da eine ganz eigenständige Story geglückt, die wie eine Wundertüte viele Überraschungen birgt". © NFP