Wohl kein anderer Künstler hat sich im Laufe von 50 Jahren so oft komplett neu erfunden wie Bob Dylan. Der Folksänger, Rockbarde, Poet, Schriftsteller, Komponist und Maler kommt 40 Jahre nach seinem legendären Auftritt auf dem Zeppelinfeld wieder nach Nürnberg - am 22. April 2018 ist es soweit.

Der Cirque du Soleil zeigt in Nürnberg seine Show "Ovo". Wir waren exklusiv bei den Show-Vorbereitungen in Pittsburg hinter den Kulissen dabei.

Unter dem Titel "On with the Show" lädt die Nürnberger Kunsthalle zu einer Zeitreise durch 50 Jahre Ausstellungsgeschichte ein. Ikonographische Werke aus den frühen Jahren, die heute das Neue Museum hütet, treffen dabei auf markante Positionen des 21. Jahrhunderts. Ein Streifzug in Bildern.