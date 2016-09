Mehr als doppelt so viele Menschen wie letztes Jahr zog es am Donnerstag zur Kyle Gass Band in den Hirsch. Zwar ist Kyle Gass nur eine Hälfte des berühmten Duos Tenacious D, doch musikalisch hat die nach ihm benannte Band fast noch mehr auf den Kasten. Mit viel Humor, Sympathie und einer Prise gewohntem Klamauk zelebrierte die fünfköpfige Band den Rock 'n' Roll auf der Bühne. Ein kleines Pop-Mashup, für das der Schlagzeuger sogar ans Mikro wechselte, rundete den Konzertabend ab. Am Schluss schlürften die Musiker aus Kalifornien noch das ein oder andere Bierchen mit den Fans im Biergarten. © Olivia Barth-Jurca