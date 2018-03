Konfetti-Dusche: MC Fitti feiert WG-Party im Nürnberger Hirsch

NÜRNBERG - Es ist zuletzt ruhig geworden um den Spaß-Rapper aus Niedersachsen. Nun meldet sich MC Fitti mit neuen Songs und Deutschland-Tour zurück. Den Auftakt feierte er am Mittwochabend in kleiner Runde im Hirsch in Nürnberg.

In kleiner Runde brachte MC Fitti den Nürnberger Hirsch ordentlich in Fahrt. © Christina Merkel



"Ich freu’ mich, wieder hier zu sein“, ruft MC Fitti in die Runde. "In Nürnberg hatten wir schon geile Partys!" Das ist allerdings schon ein paar Jahre her und manche scheinen ihn vergessen zu haben. Nur etwa 150 Leute sind in den Hirsch gekommen, um mit dem Deutsch-Rapper den Start seiner Paradiso-Tour zu feiern. Doch die haben von Anfang an Spaß, tanzen und können alle Songs mitsingen.

"30 Grad", "Pennen in der Bahn“, "Whatsapper", "Yolo" und "Geilon" – all die Hits mit denen MC Fitti vor fünf Jahren plötzlich bekannt geworden ist. Das Publikum kennt seine Geschichte, er hat sie schon oft erzählt: Dirk Witek, wie er eigentlich heißt, hat Elektriker gelernt und als Kulissenbauer für Film und Fernsehen gearbeitet. Als er mit Kumpels im Tonstudio rumhing, entstand eher nebenbei der erste Song. Der schrille Look und Sound sorgten für Erfolg auf Youtube.

Wie es sich für eine WG-Party gehört: Jogginghose, Sneaker, und Cap - Fitti stand locker-lässig auf der Bühne im Hirsch. © Christina Merkel



MC Fittis Markenzeichen sind sein Vollbart, Sonnenbrille und Cap. Im Hirsch trägt er dazu Jogginghose und ein blaues Hemd mit roten Pommestüten darauf, das am Bauch spannt. "Ihr macht mich fertig, ich bin schon ganz außer Puste", sagt er. Zum Glück hilft Rap-Kollege Vokalmatador beim Singen. Ab und zu müssen sie noch auf der Setlist spicken. "Ist schließlich der erste Tag der Tour." Die Stimmung ist trotzdem super: Einen Sack Konfetti nach dem anderen schmeißt MC Fitti in die Menge und die Menge schmeißt die Papierfitzel ausdauernd durch die Luft. Kein Stück Boden ist mehr zu sehen. "Das ist das Geile bei so einer kleinen Tour, da kommen nur die echten Fans", sagt Fitti. "Ich wollte einfach mal wieder mit euch abfeiern."

In acht weiteren deutschen Städten ist er im März unterwegs. Das letzte Album ist zwar vier Jahre alt, aber er hat auch neue Songs dabei. "Das ist die Weltpremiere hier in Nürnberg, ihr sagt mir, was ihr davon haltet." Es geht um Sparfüchse, Selbstbefriedigung und Nostalgie. Der Beat ist schneller und technolastiger als früher. Aus dem Hip-Hop-Gig wird eine Rave-Party. Die Leute feiern es. "Nürnberg hat ganz hart vorgelegt", sagt MC Fitti. "Ein würdiger Tourauftakt, das hat richtig geknallt."

