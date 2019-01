Als die legendäre Punkband The Misfits Mitte der 90er Jahre einen Neustart wagte und einen frischen Frontmann suchte, sang der damals gerade mal 20-jährige Michale Graves vor und bekam den Job. Bis 2000 war er der Nachfolger von Glenn Danzig und spielte mit den Misfits die beiden Studioalben „American Psycho“ (1997) und „Famous Monsters“ (1999) ein, die gut gealtert sind und sich bis heute bestens sehen lassen können in der nicht übermäßig großen gleichwohl recht unübersichtlichen Diskographie der stilprägenden amerikanischen HorrorPunk-Kapelle. Seit ein paar Jahren singt bei den Misfits wieder Schinkengott Danzig, doch auch Graves legt von Zeit zu Zeit immer noch sein altes Grusel-Make Up auf und spielt die Lieder aus der Zeit mit ihm am Mikro. Am Sonntag, 13. Januar, gibt es im Roten Salon im Z-Bau, Frankenstraße 200 in Nürnberg, ein Wiederhören mit so großartigen Düsterhymnen wie „Dig Up Her Bones“, „Scream!“, „Saturday Night“ und „Descending Angel“. Im Gepäck hat Michale Graves in dieser Nacht Deutschlands beste HorrorPunk-Kapelle im Vorprogramm, The Crimson Ghosts aus Köln. ©