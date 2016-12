Der in Jena geborene Musiker Marek Hemmann macht Beats seitdem er denken kann. Mit Anfang 20 wagt er sich damit an die Öffentlichkeit. Seine Nummern erscheinen bis heute bei seinen Freunden von Freude Am Tanzen. Gerade ist sein neues Album erschienen. Erneut liefert es gut gelaunte Elektronik für die Dancefloors dieser Erde. Am Freitag, 23. Dezember, beschallt Hemmann die Rakete. Los geht die Sause um 23 Uhr. © pr