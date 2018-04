Kritik am Echo: Musiker geben Preis zurück

Peter Maffay wettert gegen Skandal-Rapper und fordert Transparenz - vor 1 Stunde

BERLIN - Die Echo-Verleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang, die sich in einer Textzeile über Holocaust-Opfer lustig machen, zieht weiter Kreise. Das Notos Quartett, 2017 als beste Nachwuchskünstler mit dem Klassik-Echo geehrt, gibt die Auszeichnung aus Protest zurück. Und Altstar Peter Maffay meint: "Das Maß ist voll."

Campino von den Toten Hosen kritisierte als einziger während der Preisvergabe die Ehrung der Rapper Kollegah und Farid Bang. Im Nachhinein ziehen andere nach. © apf/ Axel Schmidt



Campino von den Toten Hosen kritisierte als einziger während der Preisvergabe die Ehrung der Rapper Kollegah und Farid Bang. Im Nachhinein ziehen andere nach. Foto: apf/ Axel Schmidt



Maffay war zwar am vergangenen Donnerstag bei der Echo-Verleihung aufgetreten, hatte aber vorab schon eine distanzierende Erklärung zu den beiden nominierten und später ausgezeichneten Rappern veröffentlicht. Jetzt legt er auf Facebook nach:

"Der #ECHO, die Verleihung dieses Jahr, war eine Ohrfeige für das demokratische Verständnis in unserem Land. Gleichzeitig zeigt sie die Erosion in unserer Gesellschaft und im Musikgeschehen auf, die sich seit einigen Jahren abgezeichnet hatte und am Donnerstag vergangener Woche ihren vorläufigen Höhepunkt erfuhr. Wie auch die Mischung aus Dummheit, Feigheit und fachlicher Inkompetenz."

Auch der Ethikrat, der im Vorfeld bei kontroversen Nominierungen zu Rate gezogen wird und die Textzeile für kritisch hielt, aber die künstlerische Freiheit nicht übertreten sah, meldet sich jetzt zu Wort: Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, hat die angekündigte Überarbeitung des Musikpreises begrüßt. „Um einen Preis zu verleihen, braucht es Preiswürdigkeit. Das kann nicht Sache bloßer Verkaufszahlen sein“, sagte Claussen. Er sprach sich für die Einrichtung einer Fachjury aus.

Die junge Klassik-Formation Notos-Quartett verkündete auf Facebook, den Preis für die besten Nachwuchskünstler, die sie 2017 gewonnen hatten, zurückzugeben. "Bis vor kurzem war der ECHO in unseren Augen der renommierteste und größte Musikpreis Deutschlands. (...) Die Tatsache, dass nun eben dieser Preis offenen Rassismus toleriert, ihm gar eine Plattform bietet und ihn auszeichnet, ist für uns nicht tragbar. Über die Entscheidung der Verantwortlichen, antisemitisches und menschenverachtendes Gedankengut sowie die Verhöhnung von Opfern des Holocaust mit einem Preis zu würdigen, sind wir zutiefst erschüttert."

Die Verantwortlichen Vom Bundesverband Musikindustrie hatten schon gestern angekündigt, die Vergaberichtlinien zu überarbeiten. Großes Vertrauen, dass sich an der grundsätzlichen Orientierung an Verkaufszahlen etwas ändern wird, haben die Musikschaffenden offenbar nicht.

Maffay spricht noch nicht von Rückgabe seiner Echos, Aber: "Zur Tagesordnung jetzt überzugehen, geht nicht. Es muss eine Aufarbeitung geben. Rassismus und Gewaltverherrlichung haben in unserem Staat, gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte nichts verloren, genauso wenig und erst recht nicht in der Kunst. Diejenigen, die das missachten verdienen Null Toleranz."

epd/dpa/nn