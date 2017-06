Kult-Schneemann Olaf kommt ins Kino: Das ist der Trailer

Weißer Freund von Eisprinzessin Elsa wird von der Neben- zur Hauptfigur - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Nicht zuletzt wegen ihm ist Disney's "Die Eiskönigin" zum Mega-Erfolg geworden: Schneemann Olaf war einer der Publikumslieblinge in dem Streifen, dessen Lieder eine ganze Generation von Fünf- bis Zwölfjährigen auswendig mitsingen kann. Nun bekommt der quirlige Olaf einen eigenen Kinofilm. Hier ist der Trailer!

Zugegeben, es handelt sich um einen Kurzfilm, aber immerhin: In "Olaf's Frozen Adventure" ist der stets gut gelaunte Schneemann die Hauptfigur. Der Film wird am 30. November in den deutschen Kinos anlaufen, gemeinsam mit der neuen Pixar-Produktion "Coco", in dessen Vorlauf er gezeigt wird.

Ein Jahr später dann, Ende November 2019, kommt "Frozen 2" in die Kinos - und Olaf wird wieder zum Nebendarsteller.