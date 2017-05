Kultur-Aktivist erklärt: Darum muss die Stadtmauer weg

60 Interessierte beim provokativen Vortrag von Tobias Lindemann - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Die Mauer muss weg!": Diese Forderung von Kulturaktivisten hatte spaßbefreite Stadtschützer vor allem in den sozialen Netzwerken auf die Palme gebracht. Zur realen Projektvorstellung am Heizhaus der Quelle, das sich gerade zum Kreativort mit 40 Mietern mausert, war der Andrang weitaus geringer als die sich überschlagenden Reaktionen im Netz vielleicht vermuten ließen.

Im Stile von Nico Semsrott, der in der ZDF–Heute-Show die Welt erklärt, erklärte Tobias Lindemann vor rund 60 vorwiegend Kultur schaffenden Zuhörern (und im Live-Stream), warum die Stadtmauer in Nürnberg weg muss, wieso es sie eigentlich gibt und warum sie heute aussieht, wie sie aussieht. Sehr launig, sehr ironisch, sehr provokativ.

"Die Reaktionen auf unsere Aktion zeigen auch etwas über den Zustand unserer Gesellschaft", sagt Lindemann und meint damit eine gewisse Intoleranz und mangelnden Humor. Bei aller Ironie ging es in seinem Vortrag aber auch um einen ernsthaften Kern und bedenkenswerte Fragen: Welche Architektur ist erhaltenswert? Wie baut man eine offene Stadt? Wie dick sind die Mauern in den Köpfen? Welche Utopien lohnt es zu entwerfen? Zumal in einer Stadt, die Kulturhauptstadt werden will?

Bis zum 31. Mai haben Lindemann und seine Unterstützer der Stadt ein Ultimatum gesetzt. Verlängert wird es nicht. Mit einer Aktion im öffentlichen Raum wollen die Mauergegner die Sache dann zum Abschluss bringen.