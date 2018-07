Kunstakademie wird zum multimedialen Tummelplatz

NÜRNBERG - Teils sind die Baufahrzeuge schon angerückt: Die im Herbst beginnende Sanierung der Pavillons der Nürnberger Kunstakademie verleiht auch der Jahresausstellung, alljährlich Hotspot der jungen Kunstszene, einen improvisierten, etwas chaotischen Anstrich. Was zu dieser Schau, die mehr denn je das multimediale Crossover in den Fokus rückt, bestens passt.

So farbig und fast klassisch skulptural präsentiert sich die Jahresausstellung nur an wenigen Orten: Der Blick in die Aula zeigt Werke von Theresa Hartmann, Johanna Stief und Julius Jurkiewitsch. Foto: Michael Matejka



Multimedialität wird diesmal ganz groß geschrieben. Der Katalog, gestaltet von Studierenden der Klasse Grafik-Design/Visuelle Kommunikation, belässt es nicht beim statischen Rückblick auf die künstlerischen Projekte des vergangenen Jahres. Per allerneuester App-Technologie verwandeln sich die Fotos in Videos, zum Teil mit Tonspur. So umfangreich wie nie ist das Performance-Programm, an dem sich – angeführt von der Klasse Jan St. Werner, die ihren Pavillon gleich komplett zur Performance- und Musikbühne macht – auch viele weitere Klassen beteiligen. Und sogar die Malereiklasse von Thomas Hartmann, der nach 14 Jahren in den Ruhestand geht, präsentiert sich überraschend multimedial, mit Videos, Installationen und Fotoarbeiten.

Auch im Pavillon von Susanne Kühn ist die Malerei eher Zutat zu einer sehr gelungenen Inszenierung zum Thema Natur. Einmal fühlt man sich fast in einen Dschungel entführt, in dem sich die Wildnis ihren Raum zurückerobert, ein anderes Mal wird durchaus mit Augenzwinkern demonstriert, wie uns die Natur nurmehr zur Dekoration und Illustration künstlicher Traumwelten dient.

Zen-Garten als Ruheort

Äußerst rar machen sich hingegen die Außenarbeiten auf dem Campus-Gelände, die in manchen Vorjahren zu Publikumslieblingen avancierten. Immerhin: Vor dem Pavillon von Marko Lehanka sorgt eine mächtige, durch sechs Badewannen plätschernde Wasserkaskade für erfrischende Abkühlung. Und als konzentrierter Rückzugsort im zu erwartenden Trubel bietet sich gleich zu Beginn des Rundgangs der Zen-Garten vor dem Pavillon von Otmar Hörl an.

Die an dieser Stelle so unerwartete wie elegante Klassenarbeit ist nicht als besinnliche Abschiedsvorstellung für den Professor und langjährigen Akademiepräsidenten konzipiert, sondern erinnert an den Japan-Aufenthalt der Studierenden. Innen zeigt Anna Poetter in drei verschiedenen Performances ihre ganz eigenen Interpretationen der japanischen Teezeremonie.

Entlang der Zeichnungen von Prozessen gegen Celebrities wird der Besucher in den Gerichtssaal geführt, den die Klasse Stevenson im "Aquarium" inszeniert hat. Foto: Michael Matejka



Ästhetisch ungleich herausfordernder wird es im großen Projektraum und im sogenannten "Aquarium" des Neubaukomplexes. Steve Brauns Fotowand samt Graffiti-Sprüchen und den Überbleibseln einer Party davor ist authentisches Zeugnis eines wildbewegten Punk-Lebens – bewusst "ohne Filter und Distanz" dokumentiert. Brauns Lehrer, Starfotograf Juergen Teller, dürfte daran die allergrößte Freude haben. Dominik Pietrowskis hochelegante Fotografien welkender Blumensträuße, die sich im tiefschwarzen Grund fast aufzulösen scheinen und in der Tradition klassischer Vanitas-Stilleben stehen, bilden an der Wand daneben den denkbar größten Kontrast.

Im Aquarium hat sich die Bildhauerei-Klasse von Michael Stevenson das ehrgeizigste, aber auch sperrigste Konzeptkunst-Stück der Ausstellung vorgenommen. Ausgehend von den Studien des US-Soziologen Harold Garfinkel, der sich mit den Interaktions-Prozessen des Menschen beschäftigte und mit der Frage, wie wir Dinge erfassen, bewerten und uns dazu verhalten, wird hier gleichsam die Probe aufs Exempel gemacht. Der Besucher sitzt auf einer Art Gerichtsbank, schaut einer Gebärdensprachdolmetscherin zu, die stumm abgespielte Musik-Videos übersetzt. Ein Kopierer und transkribierte Einkaufslisten dienen als weitere Bespiele für die Übersetzung alltäglicher Vorgänge. Bei der Kurzbesichtigung erschließt sich der Sinn kaum, aber die Studierenden sind für Fragen gewappnet.

Einladung zum Rollschuhlaufen

Leichter macht es einem die Projektklasse von Gastprofessorin Ellen Blumenstein, die sich mit Theorie und Praxis des Ausstellens und mit Ritualen befasste. Und die – entgegen der komplexen Aufgabe – in der großen Ausstellungshalle auf einen zauberhaft verspielten Parcours entführt. Hier wird man erst von feinem Wasserniesel erfrischt und darf dann auf der hinteren Fläche Rollschuhlaufen.

Wie immer edel und exquisit, zart oder auch robust sind die Arbeiten der Klasse für Gold- und Silberschmieden von Suska Mackert. Ketten aus Löwenzahnsamen oder aus dem 3D-Drucker, magnetisch fixierte Broschen aus Tackerklammern und aufwändig aus Messingdraht genähte Materialstücke, die anmuten wie Fell, sind zusätzlich als vergrößerte Foto-Displays ausgestellt – was ihnen eine fast körperliche Präsenz verleiht.

Auch Mackert-Schülerin Esther Gleuwitz lädt unter dem Titel "Der Vermöppler" zur Performance ein. Ebenso Johanna Brunner im Pavillon von Heike Baranowsky. Ihre Videoarbeit, die sie und ihre Freunde bei der Instandhaltung einer verlassenen Burg dokumentiert, ist zugleich eine Auseinandersetzung mit der Zeit und mahnt leise zur Achtsamkeit.

Musik und Performances nonstop mit Gästen und Studierenden gibt es in der Klasse "Dynamische Akustische Forschung" von Jan St. Werner. Auf der hohen Stufentribüne darf man hier auf Klangerlebnisse aller Arten gefasst sein – und findet dabei vielleicht sogar eine Ruhepause im überbordenden Kunsttrubel.

Die Jahresausstellung eröffnet heute um 19 Uhr. Dann werden auch die Preise der Jury verliehen, zu der diesmal Eva Maria Stadler (Universität für angewandte Kunst, Wien), Christine Litz (Museum für neue Kunst, Freiburg) und Milan Ther (Kunstverein der ADG Nürnberg) gehören. Erstmals vergibt eine Akademie-interne Jury auch einen Sonderpreis für Film und Video.

Über das umfangreiche Performance-Programm, das ebenfalls heute um 19 Uhr startet, informieren der ausliegende Lageplan auf der Rückseite und die Internetseite der Akademie (www.adbk-nuernberg.de). Der Katalog kostet 15 Euro.

Führungen gibt es täglich um 14 und 16 Uhr, Treffpunkt ist die Ausstellungshalle an der Bingstraße 60. Das Sommerfest startet am Samstag um 19 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung bis Sonntag, 8. Juli, täglich von 10 bis 20 Uhr.

