Lady Gaga startet Shows in Las Vegas

Superstar wird ein Jahr lang die Spielmetropole unterhalten - vor 41 Minuten

LAS VEGAS - Popsängerin Lady Gaga ("Just dance") wird ab Ende Dezember fast ein Jahr lang in Las Vegas auf der Bühne stehen. Auf Twitter kündigte die 32-jährige Sängerin die beiden Shows "Lady Gaga Enigma" mit Pop-Hits und "Lady Gaga Jazz & Piano" an.

Lady Gaga tritt demnächst als Dauergast in Los Angeles auf. Foto: dpa



Die Enigma-Show sei anders als all ihre bisherigen Auftritte, schrieb Lady Gaga in der Ankündigung. Von Ende Dezember bis November 2019 will sie mehr als zwei Dutzend Mal im Park-MGM-Casino auf der Bühne stehen.

Bereits vorigen Dezember hatte die Sängerin den Vertrag für die eigene Vegas-Show unterschrieben. "Es war mein lebenslanger Traum, ein Las-Vegas-Girl zu sein, ich bin so überglücklich", schrieb sie damals.

In der Glückspielmetropole konkurriert die Grammy-Gewinnerin mit Kollegen wie Elton John und Britney Spears um die Gäste. Auch Popdiva Mariah Carey ist mit einem ständigen Programm in Las Vegas.

dpa