Auf diesen Abend hatte ganz Hollywood gewartet: Am Sonntag wurden zum 76. Mal die Golden Globes verliehen. Den Golden Globe für das beste Drama sackte in diesem Jahr der Film "Bohemian Rhapsody" über Queen-Frontmann Freddie Mercury ein. Natürlich hatte sich auch der Hauptdarsteller selbst an diesem Abend die Ehre gegeben. © AFP/ Mark Ralston